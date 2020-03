Irina Shayk appelle à de «petits» changements écologiques

2020-03-01 07:30:05

Irina Shayk a appelé les gens à faire de «petits» changements dans leurs propres maisons pour aider à sauver la planète.

Irina Shayk a appelé les gens à faire de “petits” changements pour sauver la planète.

Le mannequin de 34 ans – qui a une fille de deux ans Lea avec son ancien partenaire Bradley Cooper – essaie d’éviter les plastiques à usage unique et pense que les gestes individuels peuvent se combiner pour faire quelque chose de “grand et important”.

Elle a dit HELLO! magazine: “Je pense que chaque personne devrait commencer dans sa propre maison.

“Par exemple, je n’achète pas de bouteilles en plastique – j’essaie d’utiliser de l’eau en boîte.

“Je fais également de mon mieux pour ne pas utiliser de sacs en plastique.

“Tout commence à partir de petites choses qui se combinent en quelque chose de grand et d’important.

“Je donne la priorité aux produits recyclés et je suis très heureux qu’aujourd’hui, il existe un large choix de ces produits dans tous les domaines de la vie.”

Et la beauté russe est ravie que l’industrie de la mode prenne des mesures pour être plus durable.

Elle a déclaré: «La mode trouve aujourd’hui son inspiration dans des formes et des matières inattendues. Je suis très heureuse de voir que les matériaux recyclés sont davantage utilisés et que de nombreuses marques ont cessé d’utiliser la fourrure et le cuir naturels.

“Je suis un grand fan [of eco-fashion]. J’adore le cuir écologique et les matériaux respectueux de l’environnement. ”

Irina a exhorté les gens à “organiser” leur vie pour le bien de la planète.

Elle a déclaré: “Nous devons tous apprendre à organiser notre vie pour que l’écologie reste en équilibre. Nous devons prendre soin de notre environnement et vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure.”

.