Irina Shayk: La vie de maman célibataire est difficile

Irina Shayk dit qu’il est “difficile de trouver l’équilibre” en tant que mère célibataire, depuis qu’elle s’est séparée de son ex-petit ami Bradley Cooper l’année dernière.

La mannequin de 34 ans coparentalise sa fille de deux ans Lea De Seine avec son ex-partenaire Bradley Cooper, et a admis qu’elle peut parfois avoir l’impression qu’elle “s’effondre” quand il s’agit d’essayer de la jongler avec elle. la vie de mère célibataire avec “être une femme qui travaille et pourvoyeuse”.

Elle a dit: “Il est difficile de trouver un équilibre entre être une mère célibataire et être une femme qui travaille et pourvoyeuse de soins. Faites-moi confiance, il y a des jours où je me réveille et je me dis:” Oh mon dieu, je ne sais pas fais, je tombe en morceaux. ”

Irina a également parlé de sa séparation d’avec Bradley – qu’elle a fréquenté pendant quatre ans jusqu’à leur séparation en juin 2019 – alors qu’elle révélait que la vie sans l’acteur était un “nouveau terrain”.

S’exprimant sur le dernier numéro de British Vogue, elle a déclaré: “Je pense que dans toutes les bonnes relations, vous apportez le meilleur et le pire – c’est juste la nature d’un être humain. Deux personnes formidables n’ont pas à faire un bon couple.

“Je pense que nous avons été très chanceux de vivre ce que nous avons vécu les uns avec les autres. La vie sans B est un nouveau terrain.”

Pendant ce temps, il a été rapporté l’année dernière qu’Irina n’était pas prête à revenir sur la scène des rencontres après sa séparation de la star de ‘A Star Is Born’, car des sources ont déclaré que sa fille était sa principale “priorité”.

Un initié a déclaré: “Irina ne sort avec personne pour le moment. Elle se concentre sur sa fille et passe du temps avec elle. Elle aimerait rencontrer quelqu’un à l’avenir, mais ce n’est pas une priorité pour le moment. Elle vient de sortir de une relation à long terme et veut prendre du temps pour guérir. ”

Et Irina a précédemment laissé entendre qu’elle était assez forte pour traverser la rupture parce qu’elle devait garder les choses normales pour le bien de leur fille.

Elle a dit: “Les femmes sont celles qui peuvent tout gérer. Les femmes peuvent élever les enfants, les femmes peuvent faire le travail, et quand elle est de retour, elle peut cuisiner et nettoyer et faire aussi le gros du travail!”

