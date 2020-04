Irina Shayk «traîner» avec Vito Schnabel

2020-04-01 07:30:05

Irina Shayk a «traîné» avec le marchand d’art Vito Schnabel à New York pendant la pandémie de coronavirus.

Irina Shayk a «traîné» avec Vito Schnabel pendant la pandémie de coronavirus.

Le mannequin de 34 ans a été photographié en train de marcher avec le marchand d’art – qui était déjà sorti avec des gens comme Heidi Klum, Elle Macpherson, Demi Moore et Amber Heard – à New York avant d’entrer dans son appartement de West Village pendant que la ville reste sous verrouillage pour ralentir la propagation de la maladie respiratoire.

Une source a déclaré à la page 6 du journal The New York Post: “J’ai entendu des rumeurs à ce sujet, qu’ils traînent. C’est comme l’arche de Noé en ce moment. Les gens veulent être jumelés.”

Cependant, un autre initié a insisté sur le fait que la paire n’était pas romantique.

La source a déclaré: “Ils sont amis depuis très longtemps”.

Irina est célibataire depuis qu’elle s’est séparée de Bradley Cooper après quatre ans ensemble et il a été récemment expliqué qu’ils étaient restés de “bons amis” et faisaient de leur mieux pour leur fille de deux ans, Lea.

Une source a déclaré: “Ils travaillent ensemble pour devenir parents seuls et coparentalité de leur fille. Ils ont tous les deux beaucoup travaillé et voyagé, donc il y a toujours un horaire à prévoir.

«Ils ont un bon système en place pour Lea et ils se relaient avec elle. Ils se réunissent également en famille et font des choses quand ils le peuvent.

«Ils communiquent beaucoup et sont de bons amis. Ils aiment tous les deux leur fille plus que tout et ils se réunissent pour elle.

“Ils s’entendent bien et tout est très positif. C’est encore une période de transition et ils essaient de comprendre comment cela va fonctionner à l’avenir, mais ils sont bien placés.”

Irina a précédemment admis qu’il était «difficile de trouver l’équilibre» en tant que mère célibataire qui travaille.

Elle a dit: “Il est difficile de trouver un équilibre entre être une mère célibataire et être une femme qui travaille et un fournisseur.

“Faites-moi confiance, il y a des jours où je me réveille et je me dis:” Oh mon dieu, je ne sais pas quoi faire, je m’effondre. ” “

Mots clés: Irina Shayk, Vito Schnbael, Bradley Cooper

Retour au flux

.