Irlande Baldwin admet que la mort de Kobe Bryant a changé ses perspectives

Ireland Baldwin dit que la mort tragique de Kobe Bryant le mois dernier a changé la façon dont elle regarde sa relation avec son propre père.

Le mannequin de 24 ans – dont le père est la star de “ Saturday Night Live ” Alec Baldwin – a révélé comment la mort tragique de l’icône du défunt basket dans un accident d’hélicoptère qui a également coûté la vie à sa fille de 13 ans, Gianna et à sept autres personnes, a fait elle réévalue ses priorités.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “[In light] des événements récents qui se sont produits au cours des deux dernières semaines, comme avec Kobe, c’est comme, ‘Quel est le point de merde de discuter?’

“Comme, ça ne sert à rien. Alors, allons-y et passons la main à cette personne que vous aimez.

“On ne sait jamais ce qui va arriver à quelqu’un, et tout se résume à l’amour. Rien d’autre n’a d’importance.”

Alec – qui a accueilli l’Irlande au monde avec son ex-femme Kim Basinger en 1995, avant leur divorce en 2002 – est maintenant marié à Hilaria Baldwin, avec qui il a quatre enfants.

Alors que l’Irlande a expliqué qu’elle et son père vivent sur des côtés opposés des États-Unis, elle a félicité sa famille – y compris sa fille Carmen, six ans, et ses fils Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 20 ans – et a admis qu’elle avait comme pour voir plus de lui.

Elle a ajouté: “Nous nous amusons [but there is] la distance entre nous … Il a ses enfants incroyables avec sa femme incroyable.

“Je suis ici [in Los Angeles], il est basé à New York, nous en voyons d’autres quand nous le pouvons.

“Mais je l’aime, je le respecte plus que quiconque … nous nous aimons. Même si nous ne nous voyons pas autant que j’aimerais.”

L’année dernière, l’Irlande s’est moquée de son père lors de son rôti de Comedy Central alors qu’elle le taquinait à propos de leur passé, y compris lorsqu’il l’a traitée de “cochon grossier, irréfléchi,” dans une colère furieuse.

Elle a dit: “Papa, je suis l’Irlande. C’est bon d’être ici. Je n’en savais presque rien parce que je n’ai pas vérifié mes messages vocaux de mon père au cours des 12 dernières années.”

Et elle a reçu le plus grand rire de son père de 61 ans quand elle a plaisanté: “Eh bien, beaucoup de gens connaissent mon père comme ce gars des films” Mission Impossible “ou ce gars de” 30 Rock “, je le connais comme ce gars de la moitié de mes fêtes d’anniversaire. ”

Elle a terminé avec: “Avant de partir, je voudrais dire quelque chose que vous ne m’avez jamais dit,” Bonne nuit “. “

