Iron Man de Marvel, Tony Stark est-il plus intelligent que Hulk Bruce Banner? Les fans de MCU ne peuvent pas décider

Alors que l’analyse de la quarantaine du MCU se poursuit et que le premier anniversaire d’Avengers: Fin de partie apporte de nouvelles perspectives, le niveau suivant examine les niveaux de renseignement des super-héros. Il s’agit maintenant de décider si Tony Stark (Robert Downey, Jr.) ou Bruce Banner (Mark Ruffalo) ont vraiment eu le plus de cerveaux pour réaliser le plan de cambriolage de fin de partie.

Une chose est sûre, Smart Hulk est parfois controversé pour être accepté, même s’il est indéniable pour ses capacités intellectuelles. Dans le même temps, les incroyables compétences technologiques de Stark sont au-delà des capacités de quiconque dans le monde réel.

Dans un match, comment les deux se correspondent-ils vraiment? Comme d’habitude, se tourner vers le ring de Reddit est l’endroit où cette joute doit jouer pour une vraie réponse.

Y a-t-il vraiment une comparaison d’intelligence entre Tony Stark et Bruce Banner?

Le personnage “Avengers” de Robert Downey Jr., Tony Stark, est un génie déterminé à utiliser la technologie pour sauver le monde. Downey est monté sur scène mardi lors de la conférence sur l’intelligence artificielle re: MARS d’Amazon pour annoncer son plan réel. https://t.co/3wLz5l56dy – ABC News (@ABC) 5 juin 2019

Personne ne peut affirmer que Tony Stark et Bruce Banner sont également les plus intelligents de tous les Avengers. Cet argument est distinct de ceux qui ont des pouvoirs spéciaux, même si l’on pourrait dire que vous avez besoin d’un type spécial d’intelligence pour maîtriser la quasi-omniscience, comme dans Captain Marvel.

Tout le monde sait que les femmes Avengers sont intelligentes. Pourtant, personne ne nie la hauteur des QI de Stark et Banner. Avant de faire des comparaisons, cependant, les fans devraient savoir exactement quel type de titres ils détiennent.

Comme indiqué récemment sur Reddit, Banner est un scientifique et Stark est plus un ingénieur. Ce qui les rend tous les deux similaires, c’est qu’ils travaillent tous les deux en science théorique. Les deux ont également connu leur part d’échecs dans leurs expériences.

Certains fans donnent toujours des niveaux de degré dans l’intelligence de chacun. On pourrait immédiatement affirmer que Tony Stark est le plus intelligent basé sur une petite chose avec laquelle il a aidé dans le dernier film: Endgame.

Tony Stark a-t-il aidé avec des preuves de voyage dans le temps qu’il était plus intelligent?

Robert Downey Jr. a gagné une somme considérable en tant qu’Iron Man. | Photo par Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Venir avec une théorie permettant aux Avengers de voyager dans le temps n’est pas exactement un morceau de gâteau. Peut-être que dans le monde du MCU, il tombe juste dans le top cinq, car les puissants pouvoirs sont souvent pris pour acquis. Parce que Stark est très humain, cependant, le faire être assez intelligent pour créer le plan de braquage temporel est un peu hors des charts.

Peut-être que certains diraient même que cela a amené les choses au-delà du niveau de crédibilité sans qu’un plus puissant aide à l’élément voyage dans le temps. Néanmoins, sans l’aide de Bruce Banner / Hulk, l’ensemble du plan n’aurait jamais vu le jour.

Nous avons plus que jamais besoin de Tony Stark et Bruce Banner – Dead Broad (@sadie_my_ladyyy) 20 avril 2020

Le nouveau consensus des fans est que Stark et Banner se complétaient tellement, ils étaient mieux de travailler ensemble que séparément. On pourrait même affirmer que Banner était presque un égal avec Stark sur la base d’autres choses dont il a aidé à inventer peu de gens parlent.

Oui, vous vous souvenez quand Banner a inventé la machine à immortalité en expérimentant la méthode de voyage dans le temps de Stark? Si elle est considérée comme accidentelle, beaucoup de gens considèrent cela comme une réalisation incroyable et une honte non utilisée à d’autres fins. Ajoutez à cela Smart Hulk, la manière de Banner de trouver un compromis dans le contrôle de ses impulsions Hulkian.

Dommage que Stark et Banner soient hors de vue maintenant

Maintenant que Tony Stark est mort et que Bruce Banner / Smart Hulk n’est plus dans aucun des films Avengers, il supprime deux des Avengers les plus intelligents disponibles. Ne pas les avoir là-bas peut causer des problèmes si les survivants affrontent à nouveau un méchant majeur ou un scénario mondial précaire.

Ou, avec tous les Avengers survivants ayant divers pouvoirs incroyables, les faire travailler ensemble pourrait générer autant de cerveaux. De plus, Hulk n’est pas mort et peut toujours être consulté. Des rumeurs disent qu’il réapparaîtra dans la série proposée de Disney + She-Hulk.

Avec le recul, n’importe quelle organisation avec Stark / Banner pourrait avoir été la plus grande entreprise scientifique / technologique au monde. Un tel scénario pourrait toujours être réalisé dans un futur épisode de What If…?, Sinon seulement dans une fanfiction. D’autres voudront peut-être que cela devienne réalité.