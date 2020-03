Irv Gotti déclare que seuls des artistes du hip-hop ont été assassinés: «Vous ne verrez pas Justin Bieber se faire fumer»

Irv Gotti a déclaré que les stars du hip-hop sont beaucoup plus susceptibles d’être abattues que, par exemple, Justin Bieber.

Réfléchissant sur la récente fusillade mortelle de l’étoile montante Pop Smoke, le producteur de musique a expliqué à quel point il était bouleversé qu’une telle violence se produise souvent aux membres du genre spécifique, tout en notant qu’elle ne semble pas affecter les personnes liées à d’autres catégories de musique. .

“C’est triste, c’est vraiment triste. Ça arrive beaucoup dans le hip hop”, a déclaré mercredi le cofondateur de Murder Inc Records à Los Angeles. “Cela n’arrive que dans le hip hop. Et je ne souhaite cela à personne, mais, tu sais ce que je dis. Ce n’est pas comme si tu voyais jamais Justin Bieber se faire fumer, ou autre chose. Ce n’est que du hip hop. “

“Et les gens sont comme – eh bien, avec le hip hop, vous utilisez toujours la soie dentaire, vous faites toujours ça – mais, comme – ce que vous voulez que les n-gers fassent”, a ajouté le joueur de 49 ans.

Mercredi dernier, Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Jackson, a été abattu dans une maison d’Hollywood Hills après que quatre hommes sont entrés par effraction et lui ont tiré dessus deux fois, selon le New York Times.

Il est décédé plus tard des blessures dans un hôpital local.

Dans un entretien avec la même publication, Pop Smoke a expliqué comment sa vie était entourée de violence dans le quartier Canarsie de Brooklyn, New York.

“D’où nous venons, ce n’est pas sucré”, a déclaré Pop Smoke. “J’avais une arme à feu à l’école. J’avais des armes à feu à l’église. Les gens essayaient de me tuer.”

Gotti est devenu émotif en parlant de l’artiste tué.

“Ils ont 20 ans, ils ont pris sa vie”, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait pas eu la chance de collaborer avec le talentueux rappeur, mais le frère de Gotti était “cool et proche” de lui.

“J’adore le hip hop donc je déteste ça -“, a ajouté Gotti. “Vous savez ce que je dis – et j’étais comme entrer en lui et sa musique et son ambiance et le ciel est la limite et ils ont juste pris sa vie, pour quoi faire? “

“Et je souhaite que notre peuple soit différent. Je souhaite que notre peuple pense.”

