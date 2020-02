Issa Rae répond à la photo virale de Lisa Rinna

Issa Rae est devenue virale sur Twitter cette semaine grâce à une photo d’elle au salon Vera Wang à Semaine de la mode de New York.

L’écrivain et actrice “Insecure” a été photographié à côté de “Real Housewives of Beverly Hills” étoile Lisa Rinna et les filles Delilah et Amelia Hamlin dans la première rangée de l’émission – mais ne voulaient apparemment rien à voir avec la photo prise.

Alors que Rinna et ses deux filles posaient pour la caméra, Rae regarda d’un air vide sur le côté … et un meme fut fait.

Voici quelques-uns des messages réactionnaires:

Issa Rae se dissociant sur cette photo me fait monter en flèche. pic.twitter.com/s4qncMiept

– Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 11 février 2020

. @ IssaRae sur cette photo est la représentation physique de moi qui s’occupe de mon entreprise tout au long de 2020 et au-delà pic.twitter.com/Uzx6rueFwS

– CorEy-spondent (@CoreyPTownsend) 11 février 2020

“Je suis (seulement) enraciné pour tout le monde Black, j’ai dit!” – @IssaRae pic.twitter.com/QguLvosBDQ

– Preston Mitchum (@PrestonMitchum) 12 février 2020

Apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” Jeudi soir sur Bravo, le patron de Lisa Andy Cohen mettre Issa sur la sellette à propos de la photo

“Qu’est-ce qui vous passait par la tête pendant ce moment”, a demandé Andy alors qu’Issa éclatait de rire. “Étiez-vous misérable? Avez-vous essayé de rester à l’écart? Parlez-nous de ce qui se passait ici.”

“Le photographe n’essayait pas de prendre une photo de moi, alors j’ai juste bougé”, a répondu Rae. “Elle me frottait aussi beaucoup les épaules, je voulais plus d’espace pour les épaules et c’était tout! Point final.”

Donc, vous l’avez, aucune ombre prévue. Regardez sa réponse ci-dessous: