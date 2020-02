ITV annule ‘Love Island’ dimanche soir après la mort de Caroline Flack

La mort de Caroline Flack a envoyé des ondes de choc à travers le monde de Love Island. ITV a confirmé avoir annulé la diffusion dimanche de l’émission de téléréalité pour la deuxième fois consécutive. Bien que Flack ait renoncé à héberger le programme en décembre dernier après avoir été accusée d’agression, elle était le visage de la série. Le diffuseur britannique a publié une déclaration confirmant le retour du programme de divertissement.

Caroline Flack | Samir Hussein / WireImage

«Beaucoup de gens chez ITV connaissaient bien Caroline et la tenaient dans une grande affection. Nous sommes tous absolument dévastés par cette nouvelle tragique », a déclaré un porte-parole d’ITV à Variety.

“Après une consultation attentive entre les représentants de Caroline et l’équipe de production de Love Island et compte tenu de notre proximité avec la nouvelle de la mort tragique de Caroline, nous avons décidé de ne pas diffuser Love Island ce soir par respect pour la famille de Caroline”, poursuit le communiqué.

Après avoir appris le décès de Flack, ITV a retiré Love Island de sa chaîne ITV2 samedi soir. L’épisode diffuse des images inédites de la semaine qui ne font pas partie de la diffusion régulière. L’épisode de dimanche soir aurait continué le récit de l’épisode de vendredi. À la suite de cette dernière, une émission en direct a été programmée au cours de laquelle les animateurs de l’émission ont interviewé les Islanders au large de Love Island.

Dans le communiqué, ITV a également confirmé que Love Island reviendrait dans les airs lundi soir avec “un hommage à Caroline qui restera à jamais dans nos cœurs”.

Le petit ami de Caroline Flack partage un doux message

Au moment de sa mort, Flack faisait face à un examen médiatique après avoir été impliquée dans un différend domestique avec son petit ami Lewis Burton. L’animateur de télévision devait comparaître devant le tribunal en mars. Flack contestait toujours les accusations d’agression et Burton se tenait à ses côtés le long du chemin.

En raison du procès en cours, il a été conseillé à Flack de rester à l’écart des médias sociaux et de ne pas contacter son petit ami. Cependant, Burton a rompu le pacte le jour de la Saint-Valentin quand il a partagé une image sur Instagram des deux ensemble.

Le samedi 15 février, la famille de Flack a confirmé qu’elle était décédée. Le lendemain, Burton a partagé un doux message rendant hommage à sa petite amie décédée.

«Mon cœur est brisé, nous avions quelque chose de si spécial», a-t-il écrit. «Je suis tellement perdu pour les mots, j’ai tellement mal. Tu me manques tellement, je sais que tu te sentais en sécurité avec moi. Vous avez toujours dit que je ne pensais à rien d’autre quand je suis avec vous et que je n’étais pas autorisé à être là cette fois, j’ai continué à demander et à demander. ”

«Je serai ta voix bébé, je te promets que je poserai toutes les questions que tu voulais et j’obtiendrai toutes les réponses. Rien ne te ramènera mais j’essaierai [to] vous rendre fier chaque jour », a poursuivi Burton. “Je t’aime de tout mon coeur.”

Le dernier post Instagram de Caroline Flack est déchirant

Le dernier post de Flack sur Instagram était le plus doux. Après n’avoir rien partagé depuis Noël, elle a fait un collage d’elle-même et de son chien Ruby. La précieuse série de photos a montré combien elle avait d’amour pour son chiot. Elle a seulement sous-titré l’image avec un cœur et désactivé les commentaires du post.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié sur la ligne de texte gratuiteCrisis.