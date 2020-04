J.K. Rowling avait des symptômes de coronavirus

2020-04-06 23:30:05

J.K. Rowling a eu des “symptômes” de coronavirus mais est maintenant “complètement récupéré” et va beaucoup mieux.

J.K. Rowling a eu des “symptômes” de coronavirus.

L’auteur de 54 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi (06.04.20) pour partager des conseils de respiration utiles à ses adeptes alors que le monde est saisi par le virus, ce qui peut provoquer des difficultés respiratoires chez certains patients.

Elle a partagé sur Twitter: “S’il vous plaît, regardez ce document du Queens Hospital expliquer comment soulager les symptômes respiratoires. Au cours des 2 dernières semaines, j’ai eu tous les symptômes de la C19 (mais ils n’ont pas été testés) et je l’ai fait sur les conseils de mon mari.” m complètement récupéré et la technique a beaucoup aidé. (sic) ”

Et plus tard dans la journée, Rowling a de nouveau utilisé les médias sociaux pour insister sur le fait qu’elle était “complètement rétablie” et allait beaucoup mieux.

Elle a ajouté: “Merci pour vos gentils et beaux messages! Je suis vraiment complètement rétablie et je voulais partager une technique recommandée par les médecins, ne coûte rien, n’a pas d’effets secondaires désagréables mais pourrait vous aider beaucoup / vos proches, car elle m’a fait. Restez en sécurité, tout le monde x. (sic) ”

Pendant ce temps, Rowling a précédemment admis que son écriture est la plus grande partie de sa vie et est plus un “besoin qu’un amour”.

Répondant à ce qu’elle aime le plus à propos de la vie d’écriture sur son site Web, elle a déclaré: «Je ne peux pas répondre à cela sans avoir l’air mélodramatique. La vérité est que je ne peux pas vraiment séparer une« vie d’écriture »de« vie ». C’est plus un besoin qu’un amour. Je suppose que je dois passer la majeure partie de ma vie consciente dans des mondes fictifs, que certaines personnes peuvent trouver tristes, comme s’il devait manquer quelque chose dans ma vie extérieure. Il n’y en a vraiment pas!

“Je suis une personne heureuse, dans l’ensemble, avec une famille que j’adore et pas mal d’activités que j’aime. C’est juste que j’ai d’autres mondes dans ma tête que je glisse souvent dans et hors et je ne sais pas vraiment comment ce serait de vivre autrement. “

