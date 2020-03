J.Lo et A-Rod changent de tenue alors qu’ils relèvent le défi «Flip the Switch» de TikTok

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont une fois de plus prouvé qu’ils sont des objectifs relationnels.

Dimanche, la pop star et ancien joueur de la MLB a relevé le défi “Flip the Switch”, une tendance de danse virale sur l’application vidéo populaire, TikTok. Voici le défi: deux personnes posent (et souvent dansent) dans une salle de bain pour Drake’s chanson “Nonstop.” Lorsque le son atteint les paroles, “Je viens d’appuyer sur l’interrupteur (inversé, inversé)”, il y a un montage rapide où les deux personnes changent de place et changent de tenue.

Et la prise de J.Lo et A-Rod pourrait être la meilleure à ce jour.

Dans le clip, Lopez, à droite, peut être vu danser sur le coup de Drake, tout en balançant une robe blanche sans dos et des boucles d’oreilles créoles. Rodriguez, qui portait une veste bleu marine, une boutonnière blanche et des lunettes de soleil, est vu en train de filmer sa fiancée danser dans le miroir.

Alors que Drake prononçait les mots: «Je viens de basculer l’interrupteur», A-Rod et J.Lo ont ensuite complètement échangé leurs tenues et leurs positions. Rodriguez est passée à l’ensemble de Lopez, y compris ses créoles créoles, et a commencé à danser. Lopez a secoué la tenue et les lunettes de soleil de son homme en prenant une pose.

Regardez la vidéo complète ci-dessous.

A-Rod et J.Lo ne sont pas les seules célébrités à participer au défi viral TikTok. Camila Cabello, Emily Ratajkowski et plus récemment Elizabeth Warren ont sauté sur la tendance.

Cependant, c’est le clip de l’ancien candidat démocrate à la présidentielle qui a attiré l’attention de Drake. Après être apparu sur “SNL” samedi, Warren a fait équipe avec Kate McKinnon, qui était habillé en Warren, pour leur version épique du défi “Flip the Switch”.

Comme capturé par Comments by Celebs, Drake a partagé ses réflexions sur la vidéo hilarante, écrivant: “Wow, je dois rentrer à la maison.”

Est-ce à dire que nous devons tenir le coup? Parce que ça ressemble à Drake qui rentre à la maison.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

J.Lo et A-Rod célèbrent leur engagement avec leur famille et leurs amis