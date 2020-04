Jack Black fait ses débuts au TikTok et devient le héros de ‘Stay At Home’ avec sa danse

Jack Black est vraiment un homme de la Renaissance. Il agit. Il vlogs. Il écrit. Il est dans un groupe de rock bizarre. Et surtout, il fait rire les gens. Sachant cela, l’un de nous devrait-il être surpris qu’il ait quelque chose de cool à offrir au monde pendant cette période de quarantaine?

Nous ne devrions pas. Les noirs sont entrés dans l’arène de TikTok et les internautes n’en ont jamais assez.

Jack Black | Kevin Winter / .

La danse TikTok de Jack Black est ce dont vous avez besoin en ce moment

Il a fallu du temps à certaines célébrités pour rejoindre la vague TikTok, la plupart d’entre elles participant à des défis de danse virale ou de synchronisation labiale pour se divertir et divertir les fans. Jack Black est le dernier à avoir fait ses débuts sur l’application populaire, et son message sert à la fois de contenu incontournable et de PSA. Vous devez regarder.

Torse nu et vêtu d’un short noir, d’un chapeau de cowboy et de bottes, Black danse sur une chanson originale qui rend son TikTok #StayAtHomeDance hilarant hypnotisant. La vidéo entière est noire à son meilleur. Sa danse pourrait-elle devenir le nouveau défi viral de TikTok? On ne peut qu’espérer.

Si vous avez hésité

de vérifier ce qui se trouve sur TikTok, que ce soit la raison pour laquelle vous montez à bord, même

si c’est juste pour un moment. Plus important encore, faites attention à la directive de Black

rester à la maison.

Les fans l’adorent et le répètent

En ces temps où le coronavirus a beaucoup à la recherche de gaieté

façons de faire face, la vidéo de Black est à l’heure. Sur les réseaux sociaux, les gens sont

le qualifiant de «parfait compagnon de quarantaine» et de «héros» tout en

les emojis qui rient.

Plus que cela, tout le monde est super impressionné par sa danse

mouvements et dextérité du genou. Si vous ne portiez pas attention à ce dernier, vous

besoin de le regarder à nouveau. Le clip a été visionné plus de 6 millions de fois, et certains

les fans admettent leur fascination et les rires ont pris le dessus, provoquant

les faire frapper «jouer» à plusieurs reprises.

Il y a aussi une abondance d’applaudissements bien mérités inondations d’émojis

Section des commentaires de Black. Rendez-vous également pour ajouter le vôtre.

Au cas où vous l’auriez manqué, Black a aussi un vlog

Nous réalisons que YouTube est un océan de contenu créé par des gens ordinaires, des sociétés et des stars. Si vous ne saviez pas qu’il existe un vlog Jack Black sur la plate-forme, c’est le moment idéal pour consulter sa chaîne, “Jablinksi Games”.

Là, vous pouvez suivre la routine d’échauffement de Black pour son initiative «#StayAtHome» (voir ci-dessous) où il explique comment son jeu de genou est si fort. Pour ceux d’entre vous qui ont des objectifs d’étirement / fitness en quarantaine, tenez compte de ses conseils.

Mais on peut aussi profiter de vidéos de Black avec ses camarades Tenacious D, passer du temps avec ses enfants ou le regarder se livrer à l’un de ses passe-temps préférés: les jeux vidéo. Il y a même une confrontation Minecraft contre PewDiePie. Bien sûr, ils sont tous drôles!

Black a lancé son vlog il y a environ un an et, dans ce délai, a amassé 12 millions d’abonnés. Il publie du contenu assez régulièrement, et une fois dans une lune bleue, une autre célébrité apparaîtra dans une vidéo.

Depuis le lancement du grand TikTok de Black, il a publié quelques autres vidéos sur l’application, donc les fans savent qu’il ne fait que commencer. Il s’agit probablement d’un compte que vous voudrez commencer à suivre.