Jack Nicholson pleure Kobe Bryant

Le fan des LA Lakers, Jack Nicholson, a rendu hommage à la légende du basket-ball, Kobe Bryant.

Jack Nicholson est dévasté par la mort de Kobe Bryant.

L’acteur de 82 ans est un grand fan des Los Angeles Lakers et a admis le décès tragique de l’icône du basket-ball – décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres passagers dimanche (26.01.20) a laissé un “gros trou dans le mur”.

S’adressant à CBS Los Angeles, il a déclaré: “Ma réaction est la même que pour presque tout LA.

“Là où nous pensons que tout est solide, il y a un gros trou dans le mur. J’avais l’habitude de voir et de parler à Kobe qui … ça vous tue. C’est juste un événement terrible.”

L’acteur “ One Flew Over the Cuckoo’s Nest ” a rappelé sa première rencontre avec Kobe au Madison Square Garden de New York.

Il a plaisanté: “Je l’ai taquiné la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je lui ai offert un ballon de basket et lui ai demandé s’il voulait que je le dédicace pour lui.

“Il m’a regardé comme si j’étais fou.”

La star oscarisée a été un habitué du courtage tout au long des 20 ans de Kobe avec LA Lakers et il a admis qu’il “manquerait” le défunt sportif pour toujours.

Il a dit: “Je me suis assis juste derrière son coup de saut sur le côté gauche. Je peux le voir monter et je peux dire au premier instant s’il entre.

“Nous penserons à lui tout le temps et il nous manquera. Il n’était qu’une de ces personnes touchées.”

Un certain nombre d’autres stars ont également rendu hommage à Kobe – qui avait trois autres filles avec sa femme Vanessa – sur les réseaux sociaux.

Leonardo DiCapro a posté sur Twitter: “Kobe était vraiment plus grand que la vie, une légende. Que lui et tous ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui reposent en paix. L’amour et les condoléances à sa famille. LA ne sera plus jamais la même.”

Justin Bieber a partagé une photo de lui-même avec le sportif et a écrit sur Instagram: “Ça ne peut pas être. Tu m’as toujours encouragé le mamba. M’a donné quelques-unes des meilleures citations qui nous font sourire à ce jour.! ”

Kim Kardashian West a écrit: “Mon cœur est si lourd. Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles impliquées. Cela nous a tous tellement affectés, mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que Vanessa ressent en perdant son mari et sa petite fille. Je pleure juste en y pensant. ”

Et son mari, Kanye West, a écrit: “Kobe, nous t’aimons frère. Nous prions pour ta famille et apprécions la vie que tu as vécue et toute l’inspiration que tu as donnée.”

