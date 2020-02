Jack Whitehall attend les gaffes des BRIT

2020-02-04 11:30:04

Jack Whitehall prévoit de “mettre [his] foot in it “aux BRIT Awards.

Le comédien de 31 ans sera l’hôte de la cérémonie de cette année pour la troisième année consécutive et bien qu’il essaie toujours de “se comporter” sur la scène de l’O2 Arena de Londres, il ne s’attend pas à ce que l’événement se déroule aussi bien que lui ‘ j’aime.

Il a dit: “Peu importe combien j’essaie de me dire de me comporter, je finis toujours par mettre le pied dedans à la dernière minute. Donc je suis sûr qu’il y aura un moment de folie.”

Et Jack se donnera de nombreuses opportunités pour que les choses tournent mal, car il est déterminé à être “à l’avant-plan” et même à donner sa propre performance musicale.

Il a plaisanté: “J’essaierai d’éliminer toutes les performances possibles dans le spectacle … J’ai juste besoin de rendre ces coudes un peu plus nets pour que je puisse vraiment me mettre en avant et au centre.”

Cette année marque le 40e anniversaire de la cérémonie, donc la star de ‘Bad Education’ s’attend à ce qu’elle soit encore plus grande et meilleure que d’habitude.

Il a déclaré: “Les BRIT sont incroyables – la chorégraphie, les grands noms, les invités célèbres, les discours épiques … tout le monde est là ….

“Le spectacle sera très différent cette année … Les rumeurs que j’ai entendues sont très excitantes – cela s’annonce comme un grand spectacle.

“Et il y a des signes de tête pour que ce soit aussi un grand anniversaire, ce que je pense que les gens apprécieront.”

Harry Styles, Billie Eilish et Lewis Capaldi doivent se produire aux BRIT Awards de cette année, avec Mabel et Stormzy.

Lewis et Dave mènent les nominations aux BRIT Awards avec quatre hochements de tête chacun.

Les BRIT Awards 2020 avec Mastercard seront diffusés en direct sur ITV le 18 février, tandis qu’une semaine auparavant, la chaîne célébrera les quatre décennies de la cérémonie avec l’émission spéciale “ The BRITs at 40 ”.

