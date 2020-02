Jack Whitehall rend hommage à feu Caroline Flack aux BRITs

2020-02-19 00:00:06

Jack Whitehall a salué Caroline Flack un membre “aimable et dynamique” de la “famille BRITs” lors de la cérémonie à l’O2 à Londres mardi soir (18.02.20).

Mardi (18.02.20), Caroline Flack est restée dans les mémoires comme une “personne gentille et dynamique” aux BRIT Awards.

La présentatrice de “ Love Island ” a été retrouvée morte à son domicile de Londres samedi (15.02.20) après qu’elle se soit tragiquement suicidée, âgée de 40 ans, et l’hôte de la cérémonie, Jack Whitehall, a commencé le spectacle en rendant un hommage touchant à Caroline, qui avait fréquenté les BRIT pendant neuf années consécutives depuis 2011.

Le comédien a déclaré: “Au cours du week-end, nous avons appris la terrible nouvelle qu’un membre de la famille des BRIT, notre amie, Caroline Flack, est décédé tragiquement.

“Elle était une personne gentille et dynamique avec un sens de l’amusement contagieux, elle nous manquera beaucoup. Je suis sûr que je parle au nom de tout le monde ici quand je dis que nos pensées vont à ses amis et à sa famille.”

L’ex-petit-ami de la défunte star, Harry Styles – avec qui elle est sortie en 2011 – a été vu portant un ruban noir sur son costume en l’honneur de Caroline.

L’ancienne star de One Direction, 26 ans, a également donné une performance émotionnelle de son dernier single, ‘Falling’.

Une enquête sur la mort de Carlone sera ouverte mercredi (19.02.20).

L’enquête officielle s’ouvrira à 10 heures au tribunal du coroner du peuplier, mais elle sera probablement ajournée pendant plusieurs semaines pendant que le coroner recueille des preuves telles que la toxicologie et les résultats des tests post mortem.

Caroline est décédée quelques heures seulement après avoir appris qu’elle subirait un procès pour agression à la suite d’une prétendue bagarre avec son petit ami Lewis Burton – qu’elle avait par la suite été interdite de voir – en décembre et son équipe de direction a critiqué le CPS pour avoir poursuivi l’affaire.

Dans un communiqué, Francis Ridley de Money Talent Management, a déclaré: “Nous sommes dévastés par la perte de notre cliente et amie Caroline Flack. Une jeune femme extrêmement talentueuse qui était au sommet de son art sur le plan professionnel et aimée par les téléspectateurs du pays. Ces derniers mois, Caroline avait subi une pression énorme en raison d’une affaire en cours et d’un procès potentiel qui a été bien rapporté. Le ministère public a poursuivi cette enquête en sachant non seulement à quel point Caroline était très vulnérable, mais aussi que la victime présumée ne soutenait pas la poursuites judiciaires et avait contesté la version des événements du CPS. Le CPS devrait se regarder aujourd’hui et comment il a poursuivi un procès-spectacle qui était non seulement sans mérite mais pas dans l’intérêt public. Et finalement a causé une grande détresse à Caroline. Nos pensées sont avec La famille de Caroline en ce moment. “

