Jada Pinkett Smith: J’ai réalisé que je ne connaissais pas du tout Will Smith

Jada Pinkett Smith a réalisé qu’elle ne connaissait pas du tout Will Smith alors qu’elle passait plus de temps avec lui au milieu du verrouillage actuel.

L’actrice de “ Magic Mike XXL ” a fait des aveux lors de son prochain “ Red Table Talk ” alors qu’elle réfléchissait et discutait de la façon dont les relations pouvaient avoir de nouveaux points de pression au milieu du blocage actuel des coronavirus.

S’exprimant dans un extrait d’un nouvel épisode de son émission sur Facebook Watch, intitulé “Comment votre relation peut survivre à la quarantaine”, elle a déclaré: “L’une des choses que je réalise, c’est que je ne connais pas du tout Will … C’est difficile. Vous êtes obligé de voir les choses différemment. ”

Pendant ce temps, Jada a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’avait pas de “mariage conventionnel”.

Elle a expliqué: “Je savais que je n’étais pas faite pour le mariage conventionnel. Même le mot” femme “: c’est une cage dorée, avale la clé. Avant même que je sois mariée, je me disais:” Ça va me tuer. ” Et alors, pourquoi ne partageriez-vous pas ce que vous avez vécu, quand vous voyez que d’autres personnes sont là-bas, essayant de comprendre ces conneries? Nous avons décidé de le rendre public parce que cela fait partie de la guérison. J’ai l’impression que si nous ne comprenons pas vraiment cela, je ne sais pas si des relations interpersonnelles sont possibles. ”

L’actrice de 48 ans considère Will comme son “partenaire de vie” plutôt que comme son mari.

Elle a ajouté: “Will est mon partenaire de vie et je ne pouvais pas en demander un meilleur. Je l’adore, je ne veux jamais que les gens pensent que c’est Will que je ne voulais pas épouser – lui et moi en parlions l’autre jour. . Mais je peux vous assurer que certaines des femmes les plus puissantes du monde se sentent en cage et attachées, à cause des sacrifices qu’elles doivent consentir pour occuper cette position. Je voulais donc parler de ce que nous ressentons vraiment à propos du mariage. nous pensons vraiment à des relations différentes et non conventionnelles. Que ressentons-nous vraiment à propos d’élever des enfants? Honnêtement. “

