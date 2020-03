Jada Pinkett Smith: Willow est devenue femme maintenant

2020-03-26 11:30:05

Jada Pinkett Smith pense que sa fille Willow Smith “est entrée dans la féminité” lorsqu’elle s’est rasé la tête dans le cadre d’une performance artistique ce mois-ci.

La chanteuse de 19 ans s’est récemment associée à Tyler Cole pour une performance de 24 heures sur l’anxiété au Geffen Contemporary du Museum of Contemporary Art de Los Angeles et dans le cadre de la pièce, la collaboratrice du hitmaker “ Whip My Hair ” l’a coupée serrures, tout comme sa mère entra dans la galerie.

Jada a dit: “La première fois que vous vous êtes rasé la tête [was] quand tu avais 12 ans. Mais cette fois, vous êtes entrée dans une féminité. Alors, bravo à vous. ”

Willow a estimé qu’elle était capable de beaucoup de «bagages émotionnels» en se rasant la tête.

Elle a dit: “Je sens que je perdais juste beaucoup d’histoire et de bagages émotionnels. Six, sept ans d’émotion, je laisse tomber.”

L’exposition était prévue depuis “un certain temps” mais l’actrice de “Bad Moms” pense que sa fille a capturé l’humeur de la nation au milieu de la pandémie de coronavirus.

S’exprimant sur le dernier épisode de ‘Red Table Talk’, elle a déclaré à Willow: “La pandémie de coronavirus provoque une grande peur, de l’anxiété, voire de la panique … Vous vous mettez dans une boîte, traitant de huit stades d’anxiété en 24 heures.

«C’était vraiment opportun, même si vous aviez planifié cela depuis un moment. Mais le fait que ce soit cet isolement, cet enfermement que nous vivons maintenant [was relatable]. ”

Dans l’épisode de cette semaine, Jada, Willow et Adrienne Banfield-Norris ont été rejoints par le conférencier motivateur Jay Shetty et le psychologue Dr Ramani Durvasula pour parler de la gestion de l’anxiété et de la peur pendant la pandémie de COVID-19, et ont souligné qu’il était acceptable de demander à un partenaire pour un peu d’espace tout en mettant en quarantaine ensemble.

Jay a déclaré: “Si vous cherchez simplement plus d’espace dans votre relation, je pense que l’une des plus grosses erreurs que nous faisons souvent est que nous exprimons ce que nous voulons mais nous n’expliquons pas pourquoi nous le voulons.

“Donc, si vous allez simplement voir votre partenaire et dites:” Je veux de l’espace “ou” J’ai besoin d’espace “, ils ne savent pas pourquoi vous le voulez et alors maintenant ils sont confus. Maintenant, ils remplissent le texte disant: “Oh peut-être qu’il ou elle ne m’aime pas.”

“Si vous expliquez pourquoi vous voulez ce que vous voulez, alors quelqu’un a la possibilité de dire:” Oh, je comprends, je le voulais aussi. ” Parce que souvent, vous trouvez que vous vouliez tous les deux de l’espace. ”

Jada a ajouté: “Je pense que c’est vrai parce que si vous dites à quelqu’un:” J’ai besoin d’espace “, c’est parfois un déclencheur pour une étape vers le divorce. Et cela ne signifie pas nécessairement cela. Cela signifie simplement:” Hé, j’ai besoin de deux heures , S’il vous plaît.’ “

