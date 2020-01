Jade Thirlwall: «Little Mix m’a aidé à me remettre de l’anorexie»

2020-01-11 09:30:07

Jade Thirlwall dit que Little Mix l’a aidée à se remettre de l’anorexie, car avoir l’objectif d’être chanteuse a contribué à la sauver.

La chanteuse de 27 ans a été gravement victime d’intimidation à l’adolescence et a développé un trouble de l’alimentation qui a duré cinq ans, mais Jade attribue les auditions pour “ The X Factor ” et le placement dans le groupe de filles Little Mix, avec l’aide à la sauver de anorexie.

S’adressant à The Guardian, elle a déclaré: “Je suis arabe, et quand je grandissais, il n’y avait pas beaucoup de gens célèbres qui me ressemblaient. À l’école, j’ai été beaucoup intimidée à propos de ma couleur. Je suis devenue incroyablement précaire, et était anorexique de 13 à 18. Aller sur le ‘X Factor’ et être mis dans Little Mix m’a aidé à récupérer. Je savais que je ne pourrais jamais être chanteur et vivre mon rêve si je restais comme j’étais; avoir ce but était ma lumière au bout du tunnel. ”

Jade a également félicité ses camarades de groupe – Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jesy Nelson – pour leur immense soutien, mais a admis que gérer la célébrité n’était pas toujours facile.

Elle a déclaré: “Les gens pensent que les membres des filles du groupe sont compétitifs, mais ma grâce salvatrice a été mise dans un groupe où nous nous soutenions et nous renforçions la confiance. Nous étions si jeunes quand nous avons gagné, et très naïfs. Au début, la maison de disques nous a convoqués pour une réunion et nous a dit que nous devions arrêter de nous promener en grenouillères et bottes Ugg parce que nous les rendions mauvais. Nous avons juste ri.

“L’autre examen était plus difficile. Lors de l’une de nos premières séances photo, le magazine Photoshopped my nose, ce qui m’a donné un tel complexe. Soudain, j’ai pensé: est-ce ainsi que je suis censé ressembler? Pendant des années après, j’ai voulu un travail de nez, et puis un boulot. J’ai encore des jours où j’ai une évasion et je me sens comme une merde, mais je m’en remets. Maintenant, je suis content de ma mode, je suis content de mon visage . Je me regarde dans le miroir et je vois quelqu’un que j’aime. ”

