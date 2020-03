Jade Thirwall a un «livre d’or pour les toilettes»

2020-03-30 17:30:07

La star de Little Mix, Jade Thirlwall, admet qu’elle a un «livre d’or des toilettes» que les visiteurs doivent signer lorsqu’ils se rendent aux toilettes.

La star de Little Mix encourage hilarante ses amis à “se connecter” – et a même décrit leur “caca” – s’ils doivent passer aux toilettes de son appartement à Londres.

Laissant une visite au ‘Capital Breakfast’ Roman Kemp lundi (30.03.20), elle a ri: “J’ai un couloir très égoïste avec toutes mes plaques dessus, donc en gros quand les gens utilisent mes toilettes, ils ont la possibilité de voir tous mes Succès…

“Et enfin, dans les toilettes pour invités, nous avons un livre d’or pour les toilettes où vous pouvez vous connecter, et faites-moi savoir quel genre de caca vous avez eu.”

Bien qu’elle n’ait pas “fait le ménage”, Jade était heureuse de donner à Roman – et à ses collègues présentateurs Sian Welby et Sonny Jay – un coup d’œil dans sa maison sur FaceTime.

Elle a également montré son “armoire à boissons effrontées”, qui comprenait une bouteille de champagne de marque “RuPaul’s Drag Race”.

Jade passera beaucoup de temps dans son appartement maintenant, avec des personnes à travers le Royaume-Uni dites de rester à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Et Little Mix – qui a dû annuler leur tournage de clip au Brésil en raison de la crise sanitaire – a sorti un nouveau single “ Break Up Song ” pour le plaisir des fans qui traversent une période difficile en ce moment.

Perrie Edwards a récemment déclaré: “Je pense qu’avec ce single, je pense que nous ne voulions pas le repousser parce que nous voulions juste que le monde l’entende, c’est pourquoi nous l’avons sorti maintenant, parce que nous l’aimons tellement et J’ai l’impression que c’est une si bonne chanson entraînante et positive.

“C’est juste ce dont les gens ont besoin en ce moment, mais avec l’album, je pense que nous allons devoir le reporter oui.”

Elle a ajouté que le groupe de filles “ Black Magic ” visait à sortir leur prochain album – leur sixième à ce jour, et le suivi du “ LM5 ” de 2018 plus tard cette année.

.