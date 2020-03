J’ai tous les symptômes du coronavirus – personne ne me dira si je suis infecté

Ceci est une chronique d’un entraîneur de football basé en Californie. Les vues et opinions exprimées ici ne représentent pas celles de TooFab ou de ses éditeurs. Cet article n’est pas destiné à fournir des conseils médicaux et ne doit pas être utilisé pour éclairer les décisions concernant votre santé. Si vous avez des questions, veuillez visiter les sites Web du CDC et QUI.

Je suis jeune, assez en forme et – normalement – en très bonne santé. Je suis aussi sûr d’avoir covid-19.

Mais le voyage pour le découvrir a presque été aussi atroce, frustrant et effrayant que la maladie elle-même.

Lundi dernier (9 mars), j’ai commencé à tousser assez mal. J’ai plaisanté avec ma femme Heidi que j’avais le virus. Elle m’a rappelé que je venais de passer le week-end à entraîner deux matchs et que j’avais également mené un essai de masse la veille. “Votre gorge est juste endommagée par les cris sur la touche.” C’était logique.

Alors que la journée avançait, j’ai commencé à me sentir fatiguée et fatiguée. J’y suis allé et j’ai coaché ​​une session avec mes merveilleuses filles et je me sentais bien (ish), mais en rentrant chez moi, j’ai vraiment commencé à tomber. Je me suis effondrée sur le canapé et je me suis sentie très faible et épuisée.

Le lendemain, c’était pire. Ma fatigue était vraiment mauvaise et ma toux sèche était incessante. Je n’ai pas quitté l’appartement toute la journée. Mercredi est venu et je ne me sentais pas pire mais pas mieux. En fait, j’ai réussi à faire un cycle court, mais au moment où je suis rentré chez moi, mes poumons étaient incroyablement exaspérés.

Jeudi, j’ai commencé à m’inquiéter. Je suis rarement malade et jamais plus de 48 heures. Mes niveaux de fatigue étaient à un niveau record, ma toux était toujours sèche et persistante et ma poitrine était extrêmement tendue. Googler les symptômes de covid-19, tout cela semblait être des indications claires. Sauf que je n’avais pas de fièvre. J’ai dit à Heidi que si je ressentais la même chose vendredi, je verrais si je pouvais me faire tester.

J’avais lu qu’il était difficile de se faire tester, mais je n’avais aucune idée de la difficulté.

Vendredi, je me suis réveillé et j’ai ressenti la même chose, alors j’ai finalement appelé mon médecin. Le premier réceptionniste à qui j’ai parlé était assez dédaigneux.

“Vous pensez que vous avez un coronavirus?” demanda-t-il, d’un ton presque condescendant.

“Non monsieur, je ne sais pas ce que j’ai, mais je suis symptomatique depuis cinq jours maintenant et j’aimerais être testé”.

“Eh bien, nous n’avons pas de tests ici et vous ne devriez pas entrer dans les bureaux si vous ressentez ces symptômes de toute façon”.

J’ai ensuite appelé le numéro de la hotline du service de santé de Long Beach, en Californie. Les femmes de l’autre côté du téléphone étaient extrêmement serviables, mais avaient évidemment les mains liées. Ils m’ont dit que pour être testé, je devais répondre à une série de questions, et ils transmettraient ensuite mes informations à quelqu’un qui déciderait si je pouvais me faire tester ou non. La seule question qui ne cessait d’apparaître comme condition préalable au test était: “Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui s’est révélé positif?”

C’était un drapeau rouge. Si personne ne se fait tester, comment puis-je, ou quelqu’un d’autre, le savoir?

J’ai finalement été rappelé au bout de quelques heures seulement pour qu’on me dise de rappeler mon médecin. Apparemment, je dois lui faire dire que je dois être testé. Pouah. J’ai rappelé le médecin et, cette fois, j’ai parlé avec une nouvelle réceptionniste. Elle était encore plus rude que le premier gars

“Vous devez appeler le service de santé monsieur”.

Une mise en garde importante à ajouter: je connais et comprends parfaitement le stress et la contrainte que subissent ces personnes, et surtout en ce moment. Ils traitent avec les gens au pire et doivent faire face à un barrage de grossièreté et d’hostilité. Je prends toujours cela en compte et j’essaie de les rencontrer avec gentillesse. J’ai dûment expliqué que le bureau du médecin et le service de santé me disent toujours de m’appeler, et j’ai l’impression d’être entre un rocher et un endroit dur.

Lee Turnbull

“Et bien ce n’est pas ma faute monsieur!” Je lui ai demandé de baisser le ton et de m’aider. Elle m’a dit de garder la ligne et une minute plus tard, mon médecin est finalement venu au téléphone.

J’aime mon médecin et je l’ai toujours pensé concis, attentionné et compétent; mais ce qu’il a continué à me dire était alarmant. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et je lui ai assuré que non. Il a ensuite expliqué que “je n’ai que la grippe”.

“Vous n’avez pas le virus et même si vous l’avez fait, le virus lui-même n’a encore tué personne!”

Je sais qu’il essayait d’expliquer que ce sont ceux qui ont des conditions sous-jacentes qui meurent … mais je pensais que c’était une sacrée déclaration à faire.

Il m’a ensuite prescrit du Tamiflu, de la Prednisone, de l’Albuterol Inhaler et de l’Azithromycine ainsi que du Robitussen en vente libre. Il m’a assuré que je me sentirais beaucoup mieux dans 72 heures et qu’il avait lu que les médicaments contre la grippe aident contre le coronavirus, mais ce fait n’a pas été rapporté par les médias.

Cette dernière “assurance” de lui a eu l’effet complètement opposé. Cela m’inquiétait que certains professionnels de la santé volent clairement par le siège de leur pantalon. C’est normal que les gens disent que je ne sais pas. Cette honnêteté serait personnellement plus rassurante pour moi que les théories sur la merde. (Jeu de mots volontaire).

J’ai commencé mes médicaments vendredi et les ai pris tout le week-end jusqu’à lundi. Le week-end est flou. La fatigue, la toux et l’essoufflement étaient encore pires. Mes poumons étaient maintenant très limités et étaient extrêmement douloureux lorsque je toussais. Lundi, j’avais vraiment du mal à respirer profondément.

C’est la première fois que j’ai peur. Ne pas pouvoir respirer normalement est effrayant, mais je sais que la panique et l’anxiété ne font qu’empirer les choses. J’ai essayé de garder mon calme.

Lee Turnbull

En fait, j’avais publié plusieurs fois sur la page Facebook du maire Garcetti au cours du week-end et encore lundi. En fait, j’ai reçu un message qui m’a dit d’envoyer un courriel à son bureau et ils verraient ce qu’ils pouvaient faire. Cela m’a donné un aperçu de l’espoir d’être testé … mais l’e-mail de réponse venait de quelqu’un me disant d’appeler le service de santé. On y va encore une fois.

J’ai appelé le bureau de mon médecin et je leur ai dit que le médecin m’a dit de rappeler si les médicaments n’avaient pas amélioré mon état. J’ai expliqué que mes symptômes duraient depuis 8 jours et que je m’inquiétais.

“Eh bien, monsieur Turnbull, on ne vous a prescrit ces médicaments que vendredi matin, donc ça ne fait pas huit jours!”. Ooof.

“Non. Je comprends que je ne prends mes médicaments que depuis trois jours et demi, mais mes symptômes durent depuis huit jours”, lui ai-je dit. “Le médecin m’a dit de le rappeler s’ils persistaient”.

On m’a de nouveau dit d’appeler le Département de la santé – alors je l’ai fait – et c’était exactement le même truand qu’auparavant. On m’a dit encore une fois d’appeler mon médecin – ce que j’ai fait – et on m’a posé les mêmes questions, et on m’a dit qu’ils transmettraient mes informations et que je serais rappelé. Personne ne m’a rappelé.

Je ne pouvais plus supporter ce sentiment. L’essoufflement m’inquiétait vraiment. Je ne voulais vraiment pas aller à l’hôpital car je savais que j’étais probablement contagieuse. Mais à ce stade, je n’avais pas le choix. J’ai dit à Heidi de m’emmener au Mémorial de Long Beach.

En arrivant, cela ressemblait à un film catastrophe. Des tentes ont été installées à l’extérieur de l’hôpital avec des infirmières en tenue biologique. L’apocalypse zombie est à nos portes.

Il n’y avait pas d’accès à la salle d’urgence sans approcher une zone de tentes de dépistage avec deux infirmières incroyablement amicales qui m’attendaient. J’ai expliqué mes symptômes. Ils ont pris ma température, vérifié ma tension artérielle et évalué ma fonction pulmonaire. J’ai été surpris qu’ils semblent si inquiets. J’avais été confronté à une telle attitude blasée auparavant que j’étais sûr qu’ils me renverraient à la maison.

Lee Turnbull

Mon rythme cardiaque était très élevé et l’infirmière qui vérifiait mes poumons par radio a rapidement envoyé un patient urgent avec eux. Ils m’ont mis dans un masque et m’ont emmené dans une autre zone de tentes où je devais passer par vos questions habituelles de santé générale, etc. la semaine.

Je lui ai parlé des médicaments qui m’ont été administrés et il a insisté pour que j’arrête de les prendre tous immédiatement – en particulier la Prednisone. Il a expliqué que des recherches récentes indiquaient que la prednisone pouvait aggraver la situation. J’y suis dûment obligé.

Je leur ai dit que j’étais récemment allé à New York et après m’avoir évalué, ils m’ont décrit comme un patient urgent à haut risque. Il m’a dit que l’accumulation de liquide dans mes poumons n’était pas encore un problème, et c’est ce qui serait la principale inquiétude. Si je commence à me sentir pire, je dois retourner directement à l’E.R.

Après avoir entendu une courte discussion entre les médecins, ils ont décidé que je devrais enfin être testé pour le coronavirus.

Cela m’implique que certaines personnes ne sont toujours pas testées, ce qui est inquiétant. Tous ceux qui cherchent des tests doivent être testés. Je sais que les tests ne sont pas disponibles mais ce n’est tout simplement pas suffisant. J’ai lu hier qu’Idris Elba a été testé positif et qu’il n’a aucun symptôme. C’est ce qui rend cela si dangereux. L’administration actuelle, quelle que soit votre affiliation politique, a fait un travail si terrible avec cela et a laissé tomber son peuple avec de la désinformation et des soins inadéquats.

Le pays n’est pas préparé mais je pense que ses habitants le sont. L’effusion d’amour et de soutien a été merveilleuse. Amis proposant de déposer de la soupe ou tout ce que j’aimerais. J’ai la chance d’avoir une femme incroyable qui est aussi ma meilleure amie, mais tout le monde n’a pas autant de chance.

Ce que j’implore, c’est que nous continuions tous à nous regrouper (6 pieds de distance s’il vous plaît) et à aider ceux qui ont besoin d’aide. Je comprends que c’est inquiétant et nous avons peur comme je le suis, mais essayons vraiment d’être empathiques. Ce n’est pas le moment d’être égoïste. C’est difficile, je sais, mais nous sommes littéralement tous dans le même bateau.

Lee Turnbull

Ma femme et moi travaillons cinq emplois entre nous et nous venons de les perdre tous. Nous avons maintenant un revenu nul. Nous avons de quoi payer le loyer de ce mois, mais après cela, nous ne savons pas ce qui va se passer.

C’est vraiment difficile, mais ce qui nous garde en perspective, c’est qu’il y a toujours quelqu’un qui traverse une situation pire.

Mon test a été envoyé à un laboratoire et je devrais connaître les résultats entre 2 et 5 jours. S’il s’agit d’un coronavirus, je vivrai probablement pour combattre un autre jour. Tout le monde ne le fera pas.

S’il vous plaît, restez en sécurité et isolez-vous.

