Jaicy Elliot de Grey’s Anatomy parle de la sortie de choc de Justin Chambers

“L’anatomie de Grey” apporte toujours le drame, mais le spectacle de longue date a récemment augmenté son dosage, avec un béguin secret révélé et une sortie panoramique de l’un de ses MD résidents les plus aimés.

Heureusement, Jaicy Elliot, alias Dr Taryn Helm, s’est arrêtée chez TooFab pour nettoyer toute la saleté nettoyée au Grey Sloan Memorial Hospital, alors qu’elle parlait de l’affection de son personnage pour le Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo), le soutien LGBTQ qu’elle a reçu de sa représentation et, bien sûr, de la sortie choquante de Justin Chambers.

“J’ai adoré travailler avec Justin, je suis toujours triste de voir un personnage partir sur ‘Gray’ ‘”, se souvient Jaicy en apprenant la nouvelle que Justin quittait après 15 ans passés dans le drame médical. “Ce n’est jamais un bon moment, en particulier un personnage qui est avec nous depuis si longtemps. Il a apporté une énergie si spécifique au spectacle, et je pense que c’est toujours triste de perdre.”

Quant à savoir si le départ a été une surprise pour les acteurs et le personnel, elle a rappelé: “C’était inattendu pour tout le monde. J’ai adoré sa relation avec Jo et ils viennent de se marier dans la série, et donc j’ai eu tellement de sentiments, étant aussi un fan de l’émission depuis si longtemps. “

Lorsque TooFab s’est assis avec Jaicy jeudi, le sort final du Dr Alex Karev de Chambers allait être révélé dans l’épisode cette nuit-là, et elle s’attendait fortement à ce qu’il se déroule.

“Je suis excitée par l’épisode de ce soir”, a-t-elle déclaré avec un sourire. “J’attendais ça avec impatience. Ça va être vraiment bien.”

Après la diffusion de l’épisode, une grande partie des fans ont cependant critiqué l’explication controversée de son absence – Chambers a été vu pour la dernière fois dans un épisode en novembre.

À travers une série de lettres écrites aux personnages de la série, nous découvrons qu’Alex avait soudainement quitté sa femme, Jo (Camilla Luddington), pour retrouver et vivre avec sa première femme Izzie Stevens (Katherine Heigl) dans une ferme du Kansas. La correspondance a également révélé qu’il était le père des jumeaux de 5 ans d’Izzie.

Mais Jaicy n’était pas seule dans son diagnostic de l’épisode, car Ellen Pompeo a profité des médias sociaux pour applaudir les scénaristes pour “le meilleur scénario possible”, qui “rendait hommage à ces premières années incroyables et à la distribution incroyable”.

Et bien que Jaicy soit un ajout relativement récent à la “distribution incroyable”, son personnage est rapidement devenu un favori des fans, car le Dr Taryn a eu le béguin pour le Dr Meredith depuis son arrivée.

Dans un épisode récent, le Dr Taryn – avec un peu de courage liquide – a avoué ses sentiments au Dr Meredith, ce que Jaicy pensait être une grande histoire, car l’écrasement LGBTQ était présenté comme normalisé.

“J’aime qu’on n’en parle pas nécessairement”, a expliqué Jaicy à TooFab à propos de la sexualité de son personnage. “Je ne pense pas que ce soit un gros problème – ça ne devrait pas être un gros problème, tu sais? Et je pense que c’est un peu comme ça que Meredith le prend dans la série. Elle le découvre et le laisse faire parce qu’elle le peut voir le médecin à Taryn plutôt que juste ce désordre ivre “, a ajouté Jaicy en riant. “Et elle ne lui en veut pas, ce que je trouve vraiment cool.”

Jaicy a détaillé comment elle avait fait venir des fans et l’a remerciée d’avoir représenté la communauté LGBTQ, ce qui, selon elle, est la meilleure partie de son travail.

Enfin, l’actrice a révélé que le coronavirus n’a pas affecté la production de “Grey’s Anatomy”, qui tourne actuellement sa 16e saison.

“Tant qu’il n’est pas interdit de sortir, je pense que nous continuerons à travailler”, a-t-elle expliqué.

Bien que le virus n’ait pas personnellement affecté sa famille en France, Jaicy est préoccupée par ses amis en Italie, où un verrouillage à l’échelle nationale a récemment été instauré.

“Je pense que tout le monde est inquiet. C’est terrible ces gens qui en ont souffert. Et j’espère que nous trouverons un remède.”

