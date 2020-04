Jake Gyllenhaal déclare que Heath Ledger a refusé de présenter aux Oscars des blagues sur les montagnes de Brokeback

Jake Gyllenhaal partage une nouvelle anecdote sur le travail avec Heath Ledger sur “Brokeback Mountain”.

Dans une nouvelle interview avec Un autre homme magazine, la star de “Spider-Man: loin de chez soi” a révélé que sa co-star défunte avait refusé de présenter aux Oscars 2005 parce que l’Académie voulait inclure des blagues sur l’histoire d’amour gay au centre du film acclamé.

“Je veux dire, je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Academy Awards cette année-là, c’était une sorte de plaisanterie à ce sujet”, a déclaré Gyllenhaal. “Et Heath a refusé. J’étais en quelque sorte à l’époque, ‘Oh, d’accord … peu importe.”

“Je suis toujours comme: tout est très amusant”, a-t-il poursuivi. “Et Heath a dit: ‘Ce n’est pas une blague pour moi – je ne veux pas faire de blagues à ce sujet.'”

Gyllenhall a partagé plus de réflexions sur Ledger, décédé tragiquement à l’âge de 28 ans après une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance.

“C’est la chose que j’aimais chez Heath. Il ne plaisanterait jamais”, a-t-il dit. “Quelqu’un voulait faire une blague sur l’histoire ou quoi que ce soit, il était comme, ‘Non. C’est à propos de l’amour. Comme, c’est ça, mec. Comme, non.'”

Le film acclamé par la critique, réalisé par Ang Lee, raconte l’histoire d’amour secrète et interdite de deux cow-boys Jack Twist (Gyllenhaal) et Ennis Del Mar (Ledger).

“Brokeback Mountain” a reçu huit nominations aux Oscars, y compris les noms d’acteurs de Gyllenhaal, Ledger et Michelle Williams. Le film a fini par remporter trois prix, remportant le prix du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté et de la meilleure partition originale.

Bien que Gyllenhaal ait déclaré qu’il ne pouvait toujours pas regarder le film, il a exprimé son admiration pour le film.

“Il y a des choses pour lesquelles vous êtes choisi – une qualité, une essence – et Ang l’a fait”, a-t-il expliqué. “Et c’est toujours un mystère pour moi. Et quelque chose que Heath et moi avons partagé: que c’était un mystère pour nous à l’époque.”

