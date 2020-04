Jake Gyllenhaal: Heath Ledger a snobé les Oscars

2020-04-08 07:30:05

Jake Gyllenhaal a affirmé que le regretté Heath Ledger avait snobé une offre de présentation aux Oscars parce que les organisateurs voulaient se moquer de «Brokeback Mountain».

Le couple a été invité à participer à une ouverture pour les Oscars 2007 qui se moquaient de leur film “Brokeback Mountain” et tandis que l’acteur de 39 ans était heureux de prendre le croquis “en s’amusant”, sa co-star – décédé d’une overdose accidentelle en janvier 2008 – a refusé d’être impliqué parce qu’il ne pensait pas que le sujet du film était une plaisanterie.

Jake a déclaré au magazine Another Man: “Je veux dire, je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Academy Awards cette année-là, c’était une sorte de plaisanterie à ce sujet.

“Et Heath a refusé. J’étais en quelque sorte à l’époque, ‘Oh, d’accord … peu importe.’ Je suis toujours comme: c’est très amusant. Et Heath a dit: “Ce n’est pas une blague pour moi – je ne veux pas faire de blagues à ce sujet.”

“C’est la chose que j’aimais chez Heath. Il ne plaisanterait jamais. Quelqu’un voulait faire une blague sur l’histoire ou quoi que ce soit, il disait:” Non. Il s’agit d’amour. Comme, c’est ça, mec. Comme, non. ” ”

Jake a admis la chimie entre lui et Heath et pourquoi ils ont été moulés par le réalisateur Ang Lee dans la romance de 2005 est toujours un “mystère” pour lui.

Il a dit: Il y a des choses pour lesquelles vous êtes choisi – une qualité, une essence – et [Ang Lee] fait ça.

“Et c’est toujours un mystère pour moi. Et quelque chose que Heath et moi avons partagé: que c’était un mystère pour nous à l’époque,”

La star des «Animaux nocturnes» a admis qu’il peut devenir «obsessionnel» avec son travail et qu’il ne se sent pas toujours comme un «acteur censé être».

Il a dit: “Je suis super spécifique, je suis parfois obsessionnel quand je crée des choses.

“Je pense que j’ai beaucoup caché. Comme, ‘je vais me cacher, puis je vais créer ces personnages et je vais bricoler dans le coin avec ces idées …’ Je me suis caché dans mon idée de ce que je pensais qu’un acteur était censé être, ce qu’ils sont censés faire. Et je suis un peu comme: “F ** k it, je ne suis pas du tout comme ça.” ”

