Jake Gyllenhaal partage la réponse hilarante de Hugh Jackman au défi du renversement de Tom Holland

Ce fut un moment qui devint viral presque aussi vite qu’il s’interrompit. Tom Holland contesté Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds pour relever le défi du poirier et ce n’est pas devenu une chose, mais cela a créé au moins une réponse mémorable.

Jake a relevé le défi, impressionnant tout le monde, mais c’est Ryan Reynolds qui a eu le plus de rire avec sa réponse initiale et très laconique.

Après que Tom ait montré son talent en mettant une chemise tout en faisant le poirier – une compétence pratique de la vie si nous en avons déjà vu un – il a exhorté ses co-stars de Marvel à faire de même. Ryan a rapidement renvoyé une réponse vidéo en un seul mot. L’air un peu confus et un peu perturbé, il a simplement dit à Tom: “Non”.

Et un homme de parole, il ne l’a pas fait. Cela a laissé Jake dans un endroit gênant. “J’allais faire la même chose jusqu’à ce matin-là quand il l’a déjà envoyé dire non”, a déclaré Jake Stephen Colbert mardi. “Alors je me suis dit: Oh bien, super, maintenant je dois – je vais devoir essayer ça.”

À son actif, la co-star de Tom “Spider-Man: loin de chez soi” s’est montrée à la hauteur du défi, réalisant de manière experte la même compétence précieuse avant d’essayer de continuer le défi lui-même.

Il a essayé d’être drôle avec lui, mais son téléphone s’est avéré trop “intelligent” pour ses tours. “Je pensais, oh, je vais être drôle et je vais retourner mon appareil photo et je vais le faire du bon côté”, a-t-il dit. “Et je vais juste laisser la chemise tomber entre mes mains.”

Après quatre tentatives, il s’est rendu compte que son appareil photo corrigeait automatiquement l’orientation de la vidéo, battant chacune de ses tentatives pour créer son illusion anti-gravité. Et il n’a donc eu d’autre recours que de l’essayer lui-même.

Ce faisant, il a lancé le défi de 50 centimes, Hugh Jackman et sa soeur Maggie. Il a dit qu’elle l’avait tué, comme il savait qu’elle le ferait, mais “Hugh Jackman et 50 Cent n’ont pas répondu du tout.” Et c’est, mes amis, comment vous tuez un défi viral. Vous l’ignorez à mort.

Il a en fait obtenu une réponse de Jackman – en quelque sorte – qui était encore plus drôle que la réponse de Ryan à Tom. “J’ai envoyé un courriel à Hugh Jackman. J’ai dit, allez, mec”, a déclaré Jake. “Et il a dit, j’espère que tu vas bien.”

Stephen était convaincu qu’il s’agissait d’une réponse automatique d’absence du bureau, ou pas du tout du courrier électronique de Hugh. Quoi qu’il en soit, le défi semble être mort avec les Gyllenhaals, grâce au manque d’enthousiasme de Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Ironiquement, la star de Deadpool et Wolverine est impliquée dans une querelle ludique depuis des années et cela aurait été une manière amusante et ludique de continuer. Au lieu de cela, ils ont en fait accepté leur manque total d’intérêt à s’impliquer. C’est pourquoi Tom révèle des secrets, les gars, car personne ne jouera avec lui.

Plus tôt dans l’interview, et nous le partageons ici simplement parce que c’est tellement ridicule et drôle, Jake et Stephen ont passé beaucoup trop de temps à parler des démarreurs au levain. Oui, c’est une chose. Et apparemment, vous devez être silencieux pendant que le pain repose, alors qu’il réprimandait “Steve” à plusieurs reprises.

Vous pouvez consulter toutes les bêtises, ainsi que les réflexions de Jake sur son apparence pour la célébration de l’anniversaire de Stephen Sondheim, dans le clip ci-dessous:

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Acclamation des Fêtes!

Instagram

Voyez comment Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal ont joué une farce cruelle de vacances sur Ryan Reynolds!