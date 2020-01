Jameela Jamil claque à nouveau Khloe Kardashian à cause de la perte de poids

2020-01-09 22:30:04

Jameela Jamil a de nouveau frappé Khloe Kardashian pour la promotion des shakes de perte de poids.

La star de “ Good Place ” a pris pour cible la star de téléréalité de 35 ans – ainsi que plusieurs autres personnalités publiques – dans le passé pour la promotion de produits sur les réseaux sociaux qui prétendent aider à perdre du poids, et elle a maintenant publié à nouveau pour claquer la star après avoir promu une secousse de perte de poids sur Twitter.

Khloe a posté une photo d’elle sur la plate-forme et l’a sous-titrée: “#ad Ok … J’ai posté avec @ flattummyco’s Shakes dans le passé et OUI, j’utilise également un entraîneur personnel et nutritionniste, mais CES SHAKES FONCTIONNENT pour aider votre le ventre retourne à plat. Faites-moi confiance les gars … Allez obtenir 25% de rabais sur les mêmes boissons que je bois (sic) ”

Et Jameela, 33 ans, a riposté pour affirmer que Khloe faisait la promotion de la “culture des troubles de l’alimentation”.

Elle a cité le tweet de Khloe et a ajouté: “Bla bla bla, trouble de l’alimentation, culture bla bla. (Sic)”

Jameela a également publié une capture d’écran de l’interaction sur Instagram, où elle a demandé si la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ cherchait désespérément l’argent de sa publication sponsorisée.

Elle a écrit: “EST-ELLE PAUVRE? (Sic)”

Pendant ce temps, la présentatrice et militante – qui a également fait honte à Amber Rose, Cardi B et Iggy Azalea – a précédemment déclaré qu’elle avait la “responsabilité morale” d’appeler des célébrités pour leurs postes promotionnels, n’a aucun scrupule à critiquer publiquement ceux qui défendent le poids. produits de perte.

Elle a dit: “Je ne suis pas nerveuse d’appeler qui que ce soit. Je pense que les gens ont juste peur et sont gourmands. Je pense que les filles, en particulier, ont peur parce qu’on nous dit toujours de ne pas être désagréable et de ne pas être difficile, et j’espère être, je l’espère, une force de changement dans ce [and] montrez aux gens que parfois il faut être effrayant, qu’il faut être intimidant, qu’il faut être audacieux et qu’il faut être détestable pour se protéger et protéger les autres. C’est comme une responsabilité morale. Plus de gens devraient faire ça. Je fais le strict minimum, et tout le monde devrait faire de même. “

