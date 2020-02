Jameela Jamil claque des trolls en ligne

2020-02-24 13:30:05

Jameela Jamil a avoué qu’elle était “au point de mourir” à cause de la pêche à la traîne en ligne.

Jameela Jamil était “à un point de mort imminente” à cause de la pêche à la traîne.

La star de “ Good Place ” souffre d’un certain nombre de problèmes de santé chroniques, mais elle est régulièrement accusée de mentir à leur sujet – certains disant qu’elle est atteinte du syndrome de Munchausen, qui est un trouble psychologique où une personne prétend être malade – et elle admet tout le négatif les commentaires et les réflexions ont affecté sa santé mentale.

Dans un long article, elle a écrit: “La semaine dernière, je me suis retrouvé à un point de mort imminente. J’ai un passé fragile avec le suicide. Si vous vivez dans la douleur et devez survivre beaucoup, juste pour être encore là, c’est angoissant d’avoir les gens vous disent que vous avez inventé. J’aurais préféré une vie plus heureuse et sans douleur avec plus de plaisir et d’expériences plutôt que de simplement me battre de mois en mois. Ce qui m’est arrivé était incroyablement cruel et effrayant et cela a déclenché beaucoup de gens qui vivre dans la même situation que moi. Nos vies sont assez dures sans éclairage au gaz et sans abus et je suis heureux au bail, nous savons que nous nous avons les uns les autres parce que tout ce s ** t est en plein air. ”

Et l’actrice de 33 ans insiste sur le fait qu’elle est “fatiguée” de l’intimidation.

Dans la déclaration publiée sur les réseaux sociaux, elle a ajouté: “Et nous avons terminé. Je suis fatiguée de l’intimidation. Les railleries sur ma santé mentale. Je suis désolé pour les gens qui ont munchausen que votre santé a été utilisée comme une punchline et une insulte de personnes comme Piers Morgan et d’autres personnes si puissantes en ligne. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui partagent leurs témoignages de ne pas être crus pour leurs problèmes de santé chroniques et leurs handicaps invisibles. J’ai vécu tout mon mensonge et c’est traumatisant et l’isolement. “

