Jameela Jamil est queer

Jameela Jamil est sortie queer après avoir reçu un contrecoup pour sa nouvelle émission télévisée “ Legendary ”.

Jameela Jamil est sortie queer.

L’actrice de 33 ans s’est sentie obligée de s’ouvrir sur sa sexualité après avoir été critiquée pour avoir rejoint la nouvelle émission télévisée “ Legendary ” – un concours axé sur la culture de la salle de bal et le voguing – car beaucoup de gens pensaient que le panel devrait être exclusivement fait de personnes queer pour refléter les thèmes de l’émission.

S’exprimant sur son compte Twitter, la présentatrice de radio a déclaré: “C’est pourquoi je ne me suis jamais officiellement présenté comme un queer. J’ai ajouté un arc-en-ciel à mon nom quand je me suis senti prêt il y a quelques années, car il n’est pas facile au sein de la communauté sud-asiatique d’être accepté, et j’ai toujours répondu honnêtement si jamais directement posé des questions à ce sujet sur Twitter.

“Mais je l’ai gardé bas parce que j’avais peur de la douleur d’être accusé de saut en marche performatif, à cause de quelque chose qui m’a causé beaucoup de confusion, de peur et d’agitation quand j’étais enfant.

“Je ne viens pas d’une famille avec * quelqu’un * ouvertement. C’est aussi effrayant en tant qu’acteur d’admettre ouvertement votre sexualité, surtout quand vous êtes déjà une femme brune dans la trentaine. Ce n’est absolument pas comme je le voulais sortir.

“Je saute de cette appli infernale pendant un moment parce que je ne veux pas lire de commentaires méchants rejetant cela. Vous pouvez garder vos pensées.”

L’actrice de «Good Place» a récemment déclaré qu’elle ne souhaitait pas «se sentir belle» car elle ne se sentait que lorsqu’elle est allongée dans les bras de son petit ami.

Elle a dit récemment: “Je ne me sens jamais vraiment belle. De plus, je ne suis pas intéressée à me sentir belle. J’aime juste me sentir comme moi, ce qui est normalement quand je suis allongé dans mon petit ami [James Blake’s] bras. Je ne m’intéresse pas terriblement à la beauté.

“J’aime la mode et le maquillage et j’aime jouer avec les couleurs et j’ai l’habitude de peindre et donc je pense que je trouve ça assez amusant, mais oui, je ne me sens jamais vraiment beau. Je préfère me sentir drôle ou intelligent ou heureux.”

Queer est un terme générique pour les minorités sexuelles et de genre qui ne sont pas hétérosexuelles ou ne sont pas cisgenres.

