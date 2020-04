Jameela Jamil: Je me fiche de ma carrière

2020-04-11 10:30:05

La star de ‘The Good Place’, Jameela Jamil, a affirmé qu’elle ne se souciait pas de sa carrière.

L’actrice de 34 ans a insisté sur le fait que la célébrité et l’argent n’ont jamais été ses motivations, et elle se concentre plutôt sur l’aide aux autres pour “se sentir moins malheureux”.

La star de ‘Good Place’ – qui est ouvertement queer – a déclaré à Channel Q de RADIO.COM: “Je ne me soucie pas de ma carrière … J’ai été très reconnaissant de faire tout ce que j’ai fait, mais ma principale préoccupation depuis la première fois que j’ai rencontré un agent il y a 12 ans, je voulais essayer d’aider les gens à se sentir moins malheureux. ”

Jameela a également révélé qu’elle avait d’abord réalisé qu’elle était queer pendant son temps à l’école.

Cependant, elle a trouvé difficile de parler ouvertement de sa sexualité dans un environnement aussi homophobe.

La star d’origine londonienne a déclaré: “J’étais déjà potelée et sud-asiatique et je me suis cassée, et donc, vous ne pouvez pas être aussi pédé.

“Cela n’allait pas être acceptable, comme si je survivais à peine aux trois premiers.”

Jameela a récemment révélé qu’elle regrettait d’être sortie queer quand elle l’a fait.

L’actrice s’est sentie obligée de s’ouvrir sur sa sexualité après avoir rejoint la nouvelle émission télévisée “ Legendary ” – un concours axé sur la culture de la salle de bal et le voguing – car beaucoup de gens pensaient que le panel devrait être exclusivement composé de personnes queer pour refléter les thèmes de l’émission.

Jameela a admis qu’elle aurait préféré sortir “à un autre moment”.

Elle a expliqué: “C’était juste une explosion. Ce n’était pas bien géré. Je suis juste humaine et j’ai cassé!

“Si je pouvais revenir en arrière, je l’aurais fait à un autre moment. Je ne sais pas quand c’est vraiment approprié, mais ce n’était pas le meilleur moment.”

