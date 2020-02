Jameela Jamil s’en prend à Piers Morgan pour avoir partagé des messages privés de Caroline Flack

Ils y vont sur Twitter depuis avant la Saint Valentin – et il n’y a toujours pas d’amour perdu.

Jameela Jamil déchaîné à Piers Morgan pour avoir partagé un message privé qu’il a affirmé avoir reçu de feu Caroline Flack à utiliser contre elle.

La paire est en colère sur Twitter depuis le 13 février, lorsque Piers a affirmé qu’elle était atteinte du syndrome de Munchhausen, soutenant une accusation selon laquelle l’actrice simulait des maladies et des accidents.

La rangée s’est à nouveau enflammée samedi lorsque la star de “The Good Place” a partagé un long “dernier mot” post clarifiant les “mensonges” qui ont été écrits à son sujet récemment, s’excusant auprès des gens de Munchhausen au nom de Piers, à propos de lui utilisant leur la santé mentale en tant que «punchline et slur».

Un dernier mot sur tous les mensonges de la semaine dernière à propos de moi et de mon personnage parce qu’ils continuent d’être lancés sur moi et écrits dans des articles et il est exaspérant de simplement se lever pour que les gens puissent tirer leurs propres conclusions de la désinformation et du chaos délibéré. Que ce soit IT. pic.twitter.com/xTyk8SN3T8

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 23 février 2020

a) Ce ne sera pas son dernier mot.

b) Si Mme Jamil veut vraiment nettoyer les médias sociaux, je suggère qu’elle commence par ses propres tas de coups réguliers, vicieux et abusifs envers tout le monde. https://t.co/thRoCB9183

– Piers Morgan (@piersmorgan) 23 février 2020

“La semaine dernière, je suis arrivée à un point de mort imminente”, a-t-elle écrit. “J’ai un passé fragile avec le suicide.”

Mais après avoir été mentionné par son nom, Piers n’a pas pu résister à une autre fouille. “a) Ce ne sera pas son dernier mot”, a-t-il tweeté. “b) Si Mme Jamil veut vraiment nettoyer les médias sociaux, je suggère qu’elle commence par ses propres tas de coups réguliers, vicieux et abusifs envers tout le monde.”

Il a ensuite partagé une capture d’écran de ce qu’il a prétendu être une conversation textuelle avec Caroline Flack, l’ancienne hôte de “Love Island” qui s’est suicidée la semaine dernière – et que Piers et Jameela ont revendiquée comme amie.

“Je me bats avec Jameela”, Caroline aurait envoyé un texto à Piers. “La haine qu’elle vise contre moi”.

Piers a ensuite écrit: “Jameela Jamil a beaucoup à dire sur le harcèlement en ligne, donc dans un souci d’équilibre, voici un message que Caroline Flack m’a envoyé en octobre dernier après que la même Jameela Jamil a dirigé une pile de discussions en ligne contre elle concernant une nouvelle Émission de télévision qu’elle faisait. “

Jameela Jamil a beaucoup de choses à dire sur le harcèlement en ligne, donc dans un souci d’équilibre, voici un message que Caroline Flack m’a envoyé en octobre dernier après que la même Jameela Jamil a mené une pile en ligne contre elle concernant une nouvelle émission de télévision qu’elle faisait. . pic.twitter.com/zegVBVEseY

– Piers Morgan (@piersmorgan) 23 février 2020

Dans sa réponse, Jameela a expliqué qu’elle critiquait l’émission de téléréalité controversée présentée par Caroline – “The Surjury”, dans laquelle les candidats tentent de convaincre un jury de leur accorder une chirurgie plastique – et pas Caroline elle-même. Cependant, Jameela avait beaucoup de critiques pour Piers.

“J’ai simplement dit que je trouvais l’émission” surjure “(pas elle) problématique pour les enfants à regarder. Et cette île d’amour avait besoin d’un peu plus de diversité. toujours juste poliment expliqué mon point de vue “, a-t-elle tweeté.

“Piers Utiliser une femme morte avec qui j’étais ami, comme une arme pour essayer de créer davantage de harcèlement pour moi, comme je l’ai expliqué publiquement la semaine dernière, je me sentais suicidaire … c’est pourquoi il est le plus problématique de cette industrie. Ma critique un spectacle ne visait aucune haine à Caroline. “

“Vendre des messages privés à vos amis décédés pour des clics est un niveau dont je n’ai jamais imaginé quelqu’un capable”, a-t-elle poursuivi.

“Par respect pour Caroline, je ne permettrai pas que cette conversation se poursuive dans laquelle elle ne peut pas répondre ou parler pour elle-même. Elle serait dégoûtée que ses messages personnels soient partagés et militarisés contre une femme, par un parasite intimidateur qu’elle pensait être son ami. Je suis sorti. ”

Piers Utiliser une femme morte avec qui j’étais ami, comme une arme pour essayer de créer davantage de harcèlement pour moi, comme je l’ai expliqué publiquement la semaine dernière, je me sentais suicidaire … c’est pourquoi il est le plus problématique de cette industrie. Ma critique d’un * show * ne visait aucune haine envers Caroline.

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 23 février 2020

Vendre des messages privés à vos amis décédés pour des clics est un faible dont je n’ai jamais imaginé quelqu’un capable.

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 24 février 2020

Lorsqu’un journaliste a critiqué Piers pour avoir attaqué Jameela, en particulier après avoir révélé qu’elle était suicidaire, il a riposté: “Si vous croyez sincèrement que Jameela Jamil est en” détresse mentale “, vous devriez peut-être lui dire de quitter les réseaux sociaux où elle continue de cracher de façon malhonnête. abus sur les gens – y compris moi – à plus d’un million d’abonnés. Les abus que je reçois actuellement de ses abonnés sont dégoûtants. “

Piers, bien sûr, devait avoir le dernier mot, affirmant que Jameela avait encore une autre maladie non révélée.

“Ravi de voir Jameela Jamil a miraculeusement trouvé la force de ses innombrables afflictions pour me qualifier de” parasite d’intimidation “”, a-t-il tweeté. “C’est une contribution si précieuse au mouvement #BeKind et je lui souhaite bonne chance pour son rétablissement continu du syndrome de Twerp hypocrite.”

J’ai révélé que Caroline Flack m’a dit en octobre qu’elle «luttait» avec Jameela Jamil à cause de «la haine qu’elle vise contre moi». Pourtant, plutôt que de condamner l’intimidation en ligne de Mme Jamil, vous cherchez à me faire virer pour avoir divulgué les effets néfastes qu’elle a causés. Honteux. https://t.co/QtdTcv11NZ

– Piers Morgan (@piersmorgan) 24 février 2020

Quelqu’un me l’a envoyé.

La prochaine fois que vous essayez de me faire virer, pour avoir dénoncé l’hypocrisie de rang par une célébrité en ligne abusive, ayez au moins le courage d’inclure mon pseudo Twitter dans votre message. https://t.co/Zk6sq9XCrr

– Piers Morgan (@piersmorgan) 24 février 2020

Si vous croyez sincèrement que Jameela Jamil est en “ détresse mentale ”, vous devriez peut-être lui dire de quitter les réseaux sociaux où elle continue de répandre des abus mensongers sur des personnes – dont moi – à plus d’un million d’adeptes.

L’abus que je reçois actuellement de ses partisans est dégoûtant. https://t.co/dAI4QiKJvk

– Piers Morgan (@piersmorgan) 24 février 2020

A chaque fois. https://t.co/rxfG6Rkl5n

– Piers Morgan (@piersmorgan) 24 février 2020

Ravie de voir Jameela Jamil a miraculeusement trouvé la force de ses innombrables afflictions pour me qualifier de «parasite intimidateur».

C’est une contribution si précieuse au mouvement #BeKind et je lui souhaite bonne chance pour son rétablissement continu du syndrome de Twerp hypocrite. 🙏

– Piers Morgan (@piersmorgan) 24 février 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.