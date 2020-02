Jameela Jamil sort sur Twitter après avoir subi un contrecoup pour un concert “ légendaire ” – Lire sa déclaration complète

L’actrice Jameela Jamil a récemment été annoncée dans le casting d’une prochaine série de téléréalité HBO Max, intitulée Legendary. Cependant, son grade supposé d’hôte / MC a rapidement suscité de nombreuses critiques. Jamil a alors senti qu’elle avait besoin de s’expliquer comme plus qu’une alliée de la communauté LGBTQ +. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé et sa réponse.

Jameela Jamil était une hôte avant de jouer dans «The Good Place»

Au début de sa carrière de divertissement, Jamil n’était en fait pas du tout une actrice. Dans son Angleterre natale, elle était connue comme animatrice et animatrice radio. Jamil était surtout connu pour avoir hébergé The Official Chart Update sur BBC Radio 1.

Ce n’est qu’en 2016 que Jamil a déménagé aux États-Unis et s’est essayé à la comédie. De là, elle a décroché le rôle de Tahani Al-Jamil sur The Good Place. La série a récemment pris fin et, à part quelques concerts de doublage, Jamil s’est concentrée sur la poursuite de son ancienne profession.

Elle a été annoncée comme hébergeant «Legendary»

Jamil anime The Misery Index, un jeu télévisé humoristique sur TBS. Elle a maintenant accepté un travail supplémentaire. Le 4 février 2020, Deadline (ainsi que d’autres publications) a annoncé qu’elle serait le MC (et un juge) d’une prochaine série de concours de voguing.

Legendary devrait être diffusé sur HBO Max au printemps 2020. Selon la description, «les divas se battront contre des équipes de voguer appelées« maisons », avec la chance de gagner un prix en argent dans des défis de mode et de danse boules pour finalement atteindre le statut« légendaire » . “

Le contrecoup comprenait la confusion sur son titre

Backlash a commencé à affluer de partout sur Internet. Plus précisément, Twitter, bien sûr. Beaucoup craignaient que Jamil, une femme cisgenre, organise ce genre de compétition, étant donné qu’elle fait intrinsèquement partie de la culture queer. L’acteur transgenre Trace Lysette a même commenté la nouvelle, affirmant qu’elle avait également auditionné pour le concert.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps avant que Jamil ne se rende sur Internet pour clarifier. Elle a déclaré avec fermeté qu’elle n’est «qu’une des juges» et que «la brillante Dashaun Wesley» sera l’hôte. Toute cette confusion aurait été causée par un communiqué de presse incorrect.

Jamil sort en tant que queer

Jameela Jamil | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Indépendamment de la correction (qui était encore un point de confusion au moment de la publication de cet article), Jamil a continué de recevoir des critiques. Elle a ensuite repris sa plateforme de médias sociaux pour clarifier un autre point concernant son affiliation avec la communauté LGBTQ +. Sa déclaration complète suit:

“Twitter est brutal. C’est pourquoi je ne suis jamais officiellement sorti en tant que queer. J’ai ajouté un arc-en-ciel à mon nom lorsque je me suis senti prêt il y a quelques années, car il n’est pas facile d’être accepté au sein de la communauté sud-asiatique, et j’ai toujours répondu honnêtement, si jamais, des questions directes sur Twitter. Mais je l’ai gardé bas parce que j’avais peur de la douleur d’être accusé de saut en marche performatif, à cause de quelque chose qui m’a causé beaucoup de confusion, de peur et d’agitation quand j’étais enfant. Je ne venais pas d’une famille avec * quelqu’un * ouvertement. C’est aussi effrayant en tant qu’acteur d’admettre ouvertement votre sexualité, surtout quand vous êtes déjà une femelle brune dans la trentaine. Ce n’est absolument pas comme ça que je voulais que ça sorte. Je saute de cette application infernale depuis un certain temps parce que je ne veux pas lire des commentaires méchants rejetant cela. Vous pouvez garder vos pensées.

Sa déclaration, suite

Jamil a poursuivi en expliquant pourquoi elle se sentait choisie comme hôte de l’émission et ce qu’elle peut faire pour l’aider à bien faire.

Je sais que mon être queer ne me qualifie pas de salle de bal. Mais j’ai le privilège et le pouvoir et un large public à apporter à ce spectacle, (comme le fait l’emblématique Megan Thee Stallion, absolument), et [its] beaux candidats et hôtes de la salle de bal. Parfois, il faut ceux qui ont plus de pouvoir pour aider un spectacle à décoller afin que nous puissions élever des étoiles marginalisées qui méritent l’attention et leur donner une chance. Je ne suis pas le MC. Je ne suis pas l’hôte principal. Je ne suis qu’un juge principal en raison de mes 11 années d’expérience en hébergement, en étant totalement impartial, en tant que nouveau venu dans la salle de bal (comme la plupart des spectateurs le seront) et donc une fenêtre pour les personnes qui le découvrent maintenant, et en tant que allié de longue date du [LGBTQ] communauté.

Jamil a également expliqué que le tournage commencerait le 6 février 2020 et a félicité ceux avec qui elle travaillerait.

Nous commençons à tourner demain et je suis vraiment excité de voir ces étoiles briller et être célébrées. Je suis ravi de travailler avec Leiomy, Dashaun et Mike Q. Comme je le suis avec mon ami Law Roach et Megan. Il est difficile de se voir demander de continuer à être patient après avoir attendu si longtemps ce que vous voulez. Je le sais. Les histoires sud-asiatiques ne sont presque jamais racontées sans étoiles blanches. Mais j’espère que vous ne laisserez pas quelques castings conçus pour aider le spectacle à décoller, vous empêcher de soutenir les talents de Ballroom sur ce spectacle. Ils sont vraiment incroyables et je suis vraiment honoré de travailler avec eux.

Enfin, Jamil a expliqué qu’elle ne voulait pas parler à la presse de sa décision de sortir et de son casting dans la série. Le brouhaha qui entoure tout cela est-il maintenant? C’est difficile à dire, mais il semble que Jamil n’y participera pas.