James Blake défend Jameela Jamil contre les revendications de Munchausen

James Blake défend sa petite amie de cinq ans, Jameela Jamil, après que quelqu’un a affirmé qu’elle était atteinte du syndrome de Munchausen.

L’actrice de “Good Place” s’est retrouvée dans une bataille sur Twitter après qu’un fil Instagram Story de l’écrivain et producteur Tracie Egan Morrissey est devenu viral mardi, théorisant que Jamil simulait ses maladies mentales et physiques passées afin de attirer l’attention.

“C’est assez dégoûtant de voir la femme que j’aime juste être entassée tous les jours pour des choses aussi ridicules”, a écrit vendredi la chanteuse de 31 ans via son compte Twitter. “Elle vient de faire de son mieux en tant qu’humaine en apprentissage, comme la plupart d’entre nous, pour aider d’autres personnes avec son privilège.”

J’aurais parlé de cela plus tôt mais Jameela m’a demandé de ne pas le faire. Veuillez lire x pic.twitter.com/edpC3BRwd8

– James Blake (@jamesblake) 14 février 2020

Morrissey a souligné ce qu’elle croyait être des différences dans les histoires de Jamil d’attaques d’essaim d’abeilles, d’accidents de voiture, de fractures, de cancer et de modélisation, entre autres.

Selon le Clinique de Cleveland, Le syndrome de Munchausen, désormais appelé trouble factice, “est un type de maladie mentale dans lequel une personne agit à plusieurs reprises comme si elle souffrait d’un trouble physique ou mental alors qu’en vérité, elle ou il a provoqué les symptômes. Le syndrome de Munchausen est un maladie mentale associée à de graves difficultés émotionnelles. ”

Il convient de noter que Morrissey n’est pas, de son propre aveu, un professionnel de la santé et n’est pas qualifiée pour poser des diagnostics. De plus, les accusations spécifiques formulées par Morrissey, qu’elles soient vraies ou fausses, ne correspondent pas au diagnostic du syndrome de Munchausen.

Blake a continué à défendre Jamil en tant que témoin direct de ses maux et de ses problèmes de santé.

“Je suis là pour ses articulations enflées, ses luxations, ses réactions allergiques sévères, ses fièvres élevées constantes”, écrit-il. “J’étais là pour ses commotions cérébrales, ses trois mois de crises lorsque le médecin lui a donné le diagnostic de cancer, et pour toutes ses opérations et leurs complications dues à l’EDS.”

Tu es mon meilleur ami et mon plus grand amour @jamesblake https://t.co/c105Whetoa

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 14 février 2020

“Je peux sentir les bosses dans son dos depuis l’accident de voiture et voir toutes les cicatrices. Je suis là quand elle refuse des opportunités d’emploi incroyables en raison de ses problèmes de santé.”, A-t-il ajouté.

Blake a dit qu’il n’avait pas parlé plus tôt parce que Jamil “m’a demandé de ne pas le faire”, mais maintenant il a été poussé à ses limites.

“Vous ne savez pas quelle est sa vie, et ça a été comme ça. Mais je le sais, et je ne vais pas rester en dehors et laisser des inconnus essayer de pousser ma petite amie par-dessus bord”, a-t-il posté. “Et pourquoi vous êtes si nombreux à apprécier cela? C’est malade à regarder, et je ne vois jamais d’hommes traités comme ça, la façon dont nous déchirons les femmes d’un membre à l’autre.”

Jamil a appelé Blake son “meilleur ami et plus grand amour” après sa longue défense.

Pendant ce temps, Jamil a passé des heures sur la plate-forme de médias sociaux mardi à clarifier chacune des accusations de Morrissey.

“D’abord je mens sur ma sexualité, maintenant je suis maintenant accusé de munchausens?” Jamil a écrit sur Twitter, faisant référence à sa sortie queer récemment. “Par un idiot débile qui ne s’est même pas rendu compte dans toutes ses” recherches “que mes histoires d’accidents de voiture sont” différentes “parce qu’elles concernaient DEUX ACCIDENTS DE VOITURE SÉPARÉS à 13 ans d’intervalle? Vous pouvez le garder.”

D’abord je mens sur ma sexualité, maintenant je suis maintenant accusé de munchausens? Par un idiot débile qui ne se rendait même pas compte dans toutes ses «recherches» que mes histoires de blessures d’accident de voiture sont «différentes» parce qu’elles concernaient DEUX ACCIDENTS DE VOITURE SÉPARÉS à 13 ans d’intervalle? Tu peux le garder. pic.twitter.com/KPuHbiyyhT

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 12 février 2020

En ce qui concerne les questions sur son cancer survivant à deux reprises, l’actrice a écrit: “1 était une peur du cancer du sein à 28 ans. Le véritable cancer était un cancer du col de l’utérus. Ce qui est extrêmement courant et effrayant. Question suivante D-khead?”

Ses allergies alimentaires ont été mises en évidence par Morrissey republiant Instagram de Jamil de ses bretzels au beurre d’arachide, sur lesquels Jamil a tweeté: “Empoisonnement au mercure dans la vingtaine. A eu 11 obturations retirées et ma muqueuse de l’estomac a été endommagée pendant une décennie. J’ai eu plein d’allergies alimentaires étranges qui éclairci que j’ai guéri mon intestin. ”

Jamil a expliqué comment elle a pu continuer à tourner une production après avoir affirmé qu’elle avait une dent, un nez et un coude cassés en écrivant: “Avez-vous déjà entendu parler d’adrénaline? J’ai pu continuer à filmer pendant une heure après l’accident. Je ne l’ai pas fait. sais au moment où j’ai été victime d’une commotion cérébrale. J’étais sous le choc. Je n’ai ressenti aucune douleur. Et j’ai collé ma dent avec de l’adhésif. J’ai toujours la dent fêlée. Je ne l’ai jamais remplacée. Question suivante. ”

Elle a également défendu son affirmation d’un trouble héréditaire qui provoque une peau extensible, des ecchymoses et des problèmes articulaires.

2/2 Un magnat du pétrole détruisant la planète, ou un délinquant sexuel en série Je comprendrais peut-être ce vitriol et cet effort pour me cibler et me harceler. Mais je suis juste un défenseur de la santé mentale / des troubles alimentaires qui prend le temps de changer la politique publique et la législation pour protéger les enfants. 🤷🏽‍♀️

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 12 février 2020

“Le syndrome d’Ehlers Danlos signifie que les gens doutent toujours de votre maladie et de vos blessures parce que vous avez l’air en forme. #Edsawareness #itisntinyourhead #imsorrypeoplearedicks.”

Après avoir tenté d’abattre point par point les accusations de Morrissey, Jamil a finalement bouclé ses contre-tweets.

“N’ayez pas peur de vous ou de vos stupides théories du complot sur Internet. Continuez à les faire. Ajoutez simplement à ma pertinence. Je vais continuer à aider les personnes souffrant de troubles de l’alimentation et à changer les lois et les politiques mondiales pour protéger les enfants et leur santé mentale et il n’y a rien vous pouvez y faire “.

Elle semblait même s’amuser avec toutes les théories du complot en ligne à son sujet en les poussant en plaisantant à l’extrême sur la plate-forme de médias sociaux.

N’ayez pas peur de vous ou de vos stupides théories du complot sur Internet. Laissez-les venir. Vous venez d’ajouter à ma pertinence. Je vais continuer à aider les personnes souffrant de troubles de l’alimentation et à changer les lois et les politiques mondiales pour protéger les enfants et leur santé mentale, et vous ne pouvez rien y faire. pic.twitter.com/PttrCvifew

– Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 12 février 2020

“Maintenant que je suis arrivé à une renommée folle au niveau des rumeurs. Commençons plus: je ne suis pas vraiment de l’Asie du Sud. Tout est de la poudre bronzante Bobbi Brown. Aussi, j’ai un tatouage de mes propres seins sur le front, et c’est pourquoi je avoir une frange. Aussi, je suis BANKSY “, a-t-elle posté.

“Aussi Tupac et Biggie vivent dans ma maison et me stylisent pour les événements. Et Poutine vient dans notre maison pour la soirée Poker. Et ‘tu es si vain’ était vraiment à propos de MOI. Et … Je cause à lui seul le changement climatique avec mes pets. Je suis aussi américain. Et c’est mon vrai corps. “

Morrissey, pour sa part, a depuis clarifié son diagnostic non officiel de Munchausen, affirmant à la place que Jamil souffre plutôt d’un trouble des symptômes somatiques, qui “se caractérise par une extrême concentration sur les symptômes physiques – tels que la douleur ou la fatigue – qui provoquent une détresse émotionnelle majeure et des problèmes de fonctionnement”, selon le Clinique Mayo. Encore une fois, Morrissey n’est pas une professionnelle de la santé, mais prétend qu’elle n’est qu’une “curieuse”.

