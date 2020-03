James Charles et Trinity ‘The Tuck’ Taylor montent et reviennent sur les réseaux sociaux après une blague sur le coronavirus

La star des médias sociaux et gourou de la beauté James Charles n’est pas étranger à la controverse. Récemment, il est entré dans ce que certains appellent un échange passionné avec l’ancien de RuPaul Drag Race, Trinity «The Tuck» Taylor sur Twitter.

(L-R) James Charles, Trinity «The Tuck» Taylor | Kevin Mazur / WireImage, Rodin Eckenroth / FilmMagic

Détails de ce qui s’est passé entre James Charles et Trinity ‘The Tuck’ Taylor

Tout l’échange a commencé lorsque Charles a tweeté ce qui pourrait être perçu comme une blague insensible à propos de la pandémie de coronavirus. Il a tweeté, “testé positif pour avoir une graisse a **.” Taylor lui a alors répondu et a dit: «Fat a **? Fille qui t’a diagnostiqué? Hellen Keller? “

Gros cul? Fille qui t’a diagnostiqué? Hellen Keller?

– Trinity The Tuck (@TrinityTheTuck) 29 mars 2020

Ensuite, les va-et-vient ont vraiment commencé quand James a fait une blague sur la chirurgie plastique de Taylor, tweetant: “D ** n, elle doit s’être trompée [sic] le silicone bosselé sur votre visage en braille au lieu de lire mes résultats de test réels. Mon erreur…. en parlant d’erreurs, comment va ta couronne? “

Taylor a ensuite accusé Charles d’avoir coupé leur ligne au Drag Con de RuPaul, en disant: «Awe girl that’s cute. Continuez à lire la poupée. Je ne suis pas celui qui a essayé de briser les files d’attente des gens au drag con pour vous rencontrer et vous demander si vous pouvez m’envoyer un produit gratuit (ma culotte rentrante) pour un article similaire et un post. Mais chérie, fais-tu ça! Que ça a vraiment l’air… »

Après cela, ils ont continué à faire des allers-retours sur le produit, Taylor affirmant que Charles les avait approchés à Drag Con et Charles partageant des captures d’écran de messages directs Instagram, proposant de payer Taylor.

Comment les fans ont réagi à l’échange et ce que disent les deux stars

Taylor et Charles ont fait des déclarations à la chaîne YouTube JakeyonceTV sur ce qui s’est passé et leurs perspectives sur la situation.

Taylor, qui a déclaré à la chaîne que sa direction lui avait conseillé de ne pas réaliser d’interview vidéo comme initialement suggéré, a déclaré en partie: «Je vais le dire. Parfois, lorsque les gens ont utilisé leur plate-forme à plusieurs reprises pour être grossiers ou simplement ennuyeux, vous arrivez à un point où vous devez les appeler. J’ai fait une blague joyeuse. Il a répondu avec quelque chose d’encore plus pointu et cela m’a juste fait décider de gifler en arrière. Je suis fatigué de l’excuse “il n’a que 20 ans.” C’est un ** millionnaire adulte. Les gens doivent cesser d’agir comme s’il était un enfant. “

Charles a déclaré à la chaîne: «Trinity a répondu à mon tweet de nulle part et j’ai supposé que c’était une lecture ludique alors je l’ai relue en utilisant des blagues qu’elle se fait tout le temps. Apparemment, cela a touché un accord. Je ne sais pas pourquoi. Je l’ai beaucoup aimée et respectée, je n’ai donc rien de négatif à dire. J’espère qu’elle trouvera quelque chose de plus productif à faire pendant cette épidémie mondiale que d’être méchant avec les autres sur Twitter! »

Les fans semblent avoir plusieurs points de vue sur la situation, certains étant d’accord avec Charles et d’autres d’accord avec Taylor.

Un fan a tweeté: «Trinity & James Charles…. whaaaat? Je ne suis pas fan de James mais c’était tellement inutile ???? “

“James Charles se faire entraîner par Trinity Taylor est tout ce dont j’avais besoin dans ce monde”, a déclaré quelqu’un d’autre.

Une autre personne a dit: «Je n’aime pas Trinidad Taylor mais je n’aime pas plus James Charles, alors faites-le glisser !!»