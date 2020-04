James Charles parle de Trinity ‘The Tuck’ Taylor Drama avec Monét X Change

À la fin du mois dernier, Trinity “The Tuck” Taylor, lauréate de RuPaul Drag Race All Stars 2, s’est retrouvée mêlée à un va-et-vient sur Twitter avec l’influenceur James Charles. Ce dernier était récemment l’invité du talk-show de Monét X Change, l’autre vainqueur d’All Stars 2, et a évoqué la situation.

James Charles | Jamie McCarthy / . pour Marc Jacobs

James Charles et Trinity ‘The Tuck’ Taylor’s drama, ont expliqué

Le drame a commencé quand Charles a envoyé le tweet, «testé positif pour avoir une graisse a **», qui a été considéré comme une blague entourant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le vainqueur de la Drag Race l’a tweeté et a dit: «Fat a **? Fille qui t’a diagnostiqué? Hellen Keller? “

Ils ont commencé à faire des allers-retours lorsque James a tenté de faire une blague, évoquant la chirurgie plastique de Taylor. Il a dit: “D ** n, elle a dû se tromper [sic] le silicone bosselé sur votre visage en braille au lieu de lire mes résultats de test réels. Mon erreur…. en parlant d’erreurs, comment va ta couronne? “

Gros cul? Fille qui t’a diagnostiqué? Hellen Keller? – Trinity The Tuck (@TrinityTheTuck) 29 mars 2020

La conversation s’est ensuite déplacée vers Taylor en disant que Charles a coupé sa file d’attente au Drag Con de RuPaul, tweetant: «Awe girl that is cute. Continuez à lire la poupée. Je ne suis pas celui qui a essayé de briser les files d’attente des gens au drag con pour vous rencontrer et vous demander si vous pouvez m’envoyer un produit gratuit (ma culotte rentrante) pour un article similaire et un post. Mais ma fille, tu le fais! Que ça a vraiment l’air… »

Les deux ont continué à échanger des coups, Taylor disant que Charles est allé vers eux à Drag Con et Charles a posté des captures d’écran de messages Instagram où il a dit qu’il avait proposé de payer Taylor.

Voici ce que James Charles a dit à Monét X Change

Après avoir tous deux commenté la chaîne YouTube JakeyonceTV, Charles a récemment été invité sur The X Change Rate, le talk-show animé par le co-vainqueur de la saison 2 de Taylor’s All Stars, Monét X Change.

Monét X Change a interrogé Charles sur la situation, lui demandant si lui et Taylor étaient amis avant que tout cela ne se passe.

Elle a dit en partie: «Nous n’avons jamais été amis. J’ai regardé chaque saison de Drag Race comme deux fois. J’adore beaucoup de reines de l’émission, y compris elle. Honnêtement, elle était l’une de mes préférées, c’est pourquoi cette situation est vraiment vraiment décevante. Mais je me suis juste ennuyé et tweeté [the joke] il y a quelques jours… parce que tout le monde a fait des blagues sur les coronavirus… et avec tout ce qui se passe dans le monde, son [was] juste [to] rire et passer un bon moment. “

Charles a poursuivi en disant qu’ils ne savaient pas si Taylor plaisantait, mais les choses ont clairement tourné à gauche très rapidement. “Je ne savais pas vraiment comment le lire. Je voulais supposer que c’était une goutte ludique, j’ai applaudi et cela ne s’est pas bien passé. Elle était très en colère et a continué de riposter. Je voulais juste me calmer et j’ai dit que je n’avais aucun intérêt à me battre. »

Dans l’ensemble, Charles a déclaré qu’il avait essayé de ne pas prendre tout cela au sérieux car cela se faisait sur les réseaux sociaux. «Quoi qu’il en soit, j’aime toujours ce qu’elle fait, j’ai beaucoup de respect pour elle. Elle est l’une de mes reines préférées à avoir jamais monté la scène. La situation était décevante mais à la fin de la journée, c’est juste Twitter et les mots se tordent et tout ça, alors j’essaie de ne pas le prendre à cœur. ”