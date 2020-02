James Charles tweete qu’il a été «menacé» par Uber Driver

YouTube star James Charles affirme qu’un incident volatil s’est produit avec l’un des chauffeurs d’Uber.

Jeudi, le gourou des cosmétiques a déclaré avoir été harcelé verbalement par un employé de covoiturage alors qu’il se trouvait en Floride pour une convention de star des médias sociaux appelée Playlist Live.

“Salut! Un de vos chauffeurs à Orlando vient d’appeler mon employé et moi des imbéciles, des salopes, et a menacé de nous frapper”, a posté le jeune homme de 20 ans, étiquetant la poignée officielle d’Uber. “S’il vous plaît, contactez-moi dès que possible.”

@Uber @Uber_Support salut! un de vos chauffeurs à orlando vient d’appeler mon employé et moi des imbéciles, des salopes et a menacé de nous frapper. S’il vous plaît, contactez-moi dès que possible.

– James Charles (@jamescharles) 28 février 2020

Uber’s des lignes directrices stipule spécifiquement que les conducteurs “maintiennent des conversations informelles et amicales avec les clients, les passagers, les restaurants et entre eux. Ne posez pas de questions personnelles et n’agissez pas agressivement envers les autres”.

Les conducteurs et les conducteurs sont encouragés à «traiter vos collègues utilisateurs de l’application Uber comme vous aimeriez être traités vous-même: avec respect».

“Ne touchez pas les étrangers ou toute personne que vous venez de rencontrer en utilisant l’une des applications Uber. Frapper, blesser ou avoir l’intention de blesser quelqu’un n’est jamais autorisé”, est également une règle courante sur le site Web.

Nous prenons cela très au sérieux. Veuillez nous envoyer un DM avec votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone afin que nous puissions nous connecter dès que possible.

– Support Uber (@Uber_Support) 28 février 2020

La société a contacté James avec un tweet qui disait: “Nous prenons cela très au sérieux. Veuillez nous envoyer un DM avec votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone afin que nous puissions nous connecter dès que possible”, ce à quoi il a rapidement répondu: “Juste envoyé. Merci . “

“Nous vous remercions de nous avoir contactés. Nous avons été en contact via DM. Si vous avez des questions, veuillez nous en informer en répondant à ce message”, a été la dernière réponse publique d’Uber.

