James Corden admet qu’il regrette à mi-chemin de faire des «chats»

Il n’est pas inhabituel pour une célébrité célèbre pour d’autres choses de côteler un film de flop dans lequel ils ont été. La version du 21e siècle peut maintenant se résumer à la catastrophe cinématographique Cats et à l’excitation initiale de James Corden de The Late Late Show de rejoindre le casting .

Dans l’abstrait, il était sans aucun doute amusant de signer l’idée qu’une adaptation cinématographique des chats d’Andrew Lloyd Webber allait enfin être réalisée. Peut-être que ce qui a vendu tout le monde était parce qu’une version cinématographique de la célèbre comédie musicale sur scène était sur la planche à dessin depuis des années. De plus, le réalisateur Tom Hooper était probablement un bon vendeur en présentant ses idées à toutes les personnes impliquées.

Lors d’un récent segment de l’émission de Corden, Justin Bieber a réussi à révéler qu’il y avait à mi-chemin du regret d’avoir fait le film.

Comment Corden a-t-il travaillé autour du sujet sans offenser personne?

James Corden | Theo Wargo / .

Certaines grosses bombes cinématographiques deviennent simplement une blague à laquelle tout le monde répond sans offense. Même pendant les Oscars, Corden et Rebel Wilson sont sortis dans de vrais costumes de chat pour se moquer des chats. D’ici à l’éternité, cette comédie musicale sera probablement connue comme l’un des plus gros échappés d’Hollywood.

Étant un produit du théâtre musical, Corden était clairement un fan de la comédie musicale originale. Pourtant, il sait qu’il peut utiliser le fait d’être dans Cats comme une blague pour tout le futur matériel.

Il y a déjà répondu tangentiellement, mais pas à bout portant dans un Q&A. Lors d’un récent segment “Spill Your Guts, or Fill Your Guts” sur The Late Late Show, Justin Bieber a mis au défi Corden de noter de 1 à 10 combien il regrettait d’avoir joué dans Cats.

Corden et d’autres célébrités ont souvent regretté d’avoir osé dire la vérité. D’une manière ou d’une autre, Corden a réussi à trouver une solution de contournement en allant à mi-chemin.

Aimer l’expérience, mais reconnaître la catastrophe

Comme Corden a commencé à répondre, il a noté qu’il n’avait travaillé sur le film que pendant six jours. Bien qu’il affirme avoir aimé chaque minute de l’expérience, quelque chose de plus que perceptible avec combien de bon temps le casting a clairement eu.

De nombreuses bombes cinématographiques dans l’histoire étaient généralement conçues comme une chance pour les acteurs de simplement se réunir et faire la fête plutôt que de se soucier de faire quelque chose de génial. À cet égard, personne ne peut reprocher à Corden de passer un bon moment. Il a finalement admis avoir donné à son expérience un 5… puis rétrogradé à un 4,5.

Non pas que la débâcle des Cats ne devrait plus jamais mettre fin à ses espoirs sur grand écran. Après tout, il est apparu dans l’adaptation musicale la mieux reçue d’Into the Woods en 2014.

Cela met-il fin à tout espoir de voir Corden apparaître dans plus de comédies musicales?

Le côté musical de Corden est plus que démontré chaque fois que vous faites des parodies musicales sur The Late Late Show. Apparaître dans des comédies musicales de cinéma lui serait probablement plus bénéfique, malgré le peu de réalisations.

Bien sûr, ils semblent refluer et couler toutes les quelques années. Lorsque La La Land est devenu un chéri aux Oscars, tout le monde pensait que les comédies musicales deviendraient à nouveau la norme. Ils ne l’ont pas fait, à part quelques exceptions à venir.

Avec West Side Story qui sortira en décembre (de Steven Spielberg), les comédies musicales pourraient être prises à nouveau au sérieux en tant que prétendants au prix. Peut-être que Corden pourra alors se retrouver dans une comédie musicale où il sera vraiment reconnu pour son talent plutôt que pour sa moquerie.

Entre-temps, il a réalisé un temps d’écran important en tant qu’acteur vocal dans des films d’animation, une forme cinématographique où les comédies musicales semblent toujours fonctionner.