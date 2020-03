James Corden dit que l’école-maison est un cauchemar

2020-03-31 09:30:05

“Late Late Show” James Corden dit que l’école-maison a été “un cauchemar”.

James Corden trouve l’école-maison “un cauchemar”.

L’animateur de «Late Late Show» – qui a son fils Max, neuf ans, et ses filles Carey, cinq ans, et Charlotte, deux ans, avec sa femme Julia – a admis avoir dû enseigner à ses propres enfants pendant la pandémie de coronavirus lui a donné encore plus de «respect pour les enseignants “.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, il a déclaré: “Le truc de l’école-maison est un cauchemar. Mon respect pour les enseignants est à travers le toit.

“Je veux dire, regardez, c’est ici maintenant. Honnêtement, je ne sais rien [this textbook]. Je ne sais rien.”

Pendant ce temps, la star de 41 ans a également travaillé à faire fonctionner son talk-show de fin de soirée à la maison, car il a eu des goûts de Billie Eilish, John Legend, BTS et plus encore participant à l’épisode spécial de lundi (30.03.20).

James a construit un ensemble à partir de son propre garage et s’est même tourné vers sa femme pour obtenir de l’aide.

Il a ajouté: “La chose la plus difficile est vraiment de mettre tout cela dans l’isolement.

“Je construis un ensemble dans mon garage et nous n’avons que trois caméras verrouillées, donc je suis là tout seul. Ma femme va me maquiller, alors Dieu m’aide.”

James a dû faire preuve de créativité après que CBS ait confirmé ses plans pour que son émission abandonne son public en direct plus tôt ce mois-ci pour assurer “la santé et la sécurité” des téléspectateurs et de l’équipe.

Dans une récente déclaration, le réseau a déclaré: “Par prudence, ‘The Late Late Show with James Corden’ et ‘The Talk’ renonceront à leurs audiences en studio à partir du lundi 16 mars.

“Pour le moment, aucune perturbation des horaires de diffusion n’est attendue. Nous continuerons de surveiller la situation, car la santé et la sécurité de notre public et de notre personnel de production est notre priorité absolue.”

L’équipe a par la suite décidé de suspendre le tournage dans un avenir prévisible.

L’animateur a ajouté: “Après de longues délibérations, nous avons décidé de suspendre le Late Late Show pour le moment.

“Nous avons vraiment exploré toutes les options pour essayer de vous montrer, mais pour le moment, la chose la plus sûre à faire est de s’arrêter un instant et de prendre des conseils plus loin. Restez en sécurité x x (sic)”

