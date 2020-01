James Corden établit un record pour les accusations de karaoké sur le covoiturage qu’il ne conduit pas

James Corden a dû prendre un moment hors de ses bons moments régulièrement programmés sur “The Late Late Show” mercredi soir pour répondre à de très graves allégations qui ont été portées contre lui et la série.

“Je veux prendre de l’avance sur tout et répondre à ces rumeurs et vous assurer, mon public, que ces accusations ne sont pas vraies”, a-t-il déclaré. “Je déteste vraiment que je sois sur le point de dire ça, mais les fausses nouvelles, d’accord?”

Corden parlait bien sûr d’accusations selon lesquelles il ne conduirait pas du tout pendant sa populaire Covoiturage Karaoke segment.

L’histoire a éclaté – et elle a éclaté – après que quelqu’un ait filmé un segment du prochain épisode mettant en vedette Justin Bieber. Dans le clip, la voiture est clairement remorquée.

“Je sais que ça a l’air mauvais,” concéda James. “Mais je veux juste dire en ce moment, que je conduis toujours la voiture à moins que nous ne fassions quelque chose où nous pensons que cela pourrait ne pas être sûr, comme une routine de danse ou un changement de costume ou si je suis ivre.”

Dans ce cas, cependant, il a dit que la raison était assez simple. “Franchement, je n’arrêtais pas de me perdre dans ses yeux,” révéla James.

Il a fait un rapide aperçu des segments où il ne conduisait pas, soit cinq d’entre eux, puis une liste défilant rapidement de tous ceux où il a conduit tout le temps.

“Je te le jure,” insista-t-il. “95% du temps, je mets vraiment en danger la vie des plus grandes stars de la pop au monde.”

Mais tant que nous révélions la fabrication de la saucisse, Corden avait une autre révélation pour les fans du segment. “Je n’ai pas vraiment besoin d’eux pour m’aider à me rendre au travail”, a-t-il déclaré. “Souvent, je suis déjà au travail.”

Remarquablement, il a souligné que le court clip de lui et Bieber remorqué autour de Los Angeles avait déjà amassé 13 millions de vues, “ce qui est plus que certains karaokés de covoiturage”.

Maintenant, le nouveau jeu pour les fans peut être de revenir en arrière et de regarder les segments Carpool Karaoke pour Meghan Trainor, Migos, Cardi B et Chance the Rapper pour essayer de voir quand James a choisi de remorquer le véhicule pour des raisons de sécurité. Et puis, essayez de le comprendre à nouveau chaque fois que le dernier versement de Justin Bieber tombe.

Bien sûr, à la lumière de cette controverse, James pourrait simplement dire au public quelle partie c’était après les débuts du segment. Notre supposition est la partie où James se perd dans les yeux de Justin.

