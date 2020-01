James Corden était un «gamin»

2020-01-30 11:30:03

James Corden a trouvé sa renommée précoce “enivrante” et a admis qu’il est devenu un “gamin”.

James Corden a suivi une thérapie pour cesser d’être “un gamin”.

La star de 41 ans a admis que la renommée qu’il avait trouvée grâce à «Gavin & Stacey» était «enivrante» et il n’a pas très bien géré l’attention, car il est devenu arrogant et désagréable.

Il a dit: “J’ai commencé à me comporter comme un gamin que je ne pense pas que je suis.

Les parents de l’hôte de «Late, Late Show» ont prié pour lui, et ses sœurs ont essayé de lui parler de ce qu’il était.

Sa mère, Margaret, a déclaré: «Vous pouvez essayer de dire:« Écoute, James, tu te fais un imbécile », mais tu ne peux pas faire grand-chose.

“[His sisters] venait et disait à James: “Ne sois pas un connard.” ”

Et la co-vedette plus expérimentée de James, Gavin et Stacey, Rob Brydon, a également affronté l’acteur pendant le déjeuner.

Rob a rappelé: “J’ai dit: ‘Écoutez, c’est un peu gênant à dire, mais j’entends juste ces choses à votre sujet, et vous devez savoir que la façon dont vous vous comportez a un effet sur les gens.’ ”

L’acteur des «chats» a finalement écouté et accepté de voir un thérapeute.

Il a rappelé au New Yorker qu’il avait dit lors de sa première session: “J’étais une meilleure personne que ça.”

James – qui a des enfants Max, huit ans, Carey, cinq ans et Charlotte, deux ans, avec sa femme Julia – a cessé de faire la fête et s’est forcé à passer plus de temps seul à la maison.

Il a dit: “La plus grande chose que j’ai dû apprendre à faire était de rester et d’être à l’aise par moi-même.”

Mots clés: James Corden

