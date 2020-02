James Corden ne regrette pas d’avoir fait des chats

2020-02-21 17:30:05

James Corden a admis qu’il n’avait “aucun regret” d’avoir joué dans “Cats” même s’il s’agissait d’un flop au box-office.

James Corden évalue son “regret” de “chats” à “4,5” sur 10.

Pour éviter d’avoir à manger du sperme de morue dans un jeu de “Spill Your Guts or Fill Your Guts” avec Justin Bieber sur “The Late Late Show”, l’hôte a déclaré qu’il “n’avait aucun regret” d’avoir endossé le rôle de Bustopher Jones dans le adaptation musicale, même si ce n’était pas un succès au box-office.

L’acteur de «Gavin et Stacey» a insisté sur le fait qu’il ne basait pas sa jouissance de son travail sur la qualité de son travail.

Lorsque la pop star a demandé: “Sur une échelle de 1 à 10, combien regrettez-vous d’avoir fait des chats?”, Corden a répondu: “Eh bien, voici le truc, j’ai eu le plus beau temps à faire ce film. Cela m’a pris six jours et J’ai adoré chaque seconde. Donc, je pense que tu dois décider des choses sur ta propre expérience personnelle, et j’ai passé un très bon moment.

“Je ne regrette pas d’avoir tout fait, parce que j’ai décidé de le faire de la même manière que j’ai décidé de faire beaucoup de choses. Certains ont travaillé, d’autres non. Certains je vais le mettre à un solide 5 .. . a 4.5. ”

La cote de la star britannique de son expérience “ Cats ” vient après que lui et sa co-star Rebel Wilson aient été critiqués pour leur blague sur le film aux Oscars ce mois-ci.

La paire est sortie en costume et en maquillage à fourrure pour présenter l’Oscar des meilleurs effets visuels et a référencé son film flop en plaisantant sur l’importance de bien faire les choses.

Ils ont dit: “En tant que membres du casting du film” Cats “, personne plus que nous ne comprend l’importance de bons effets visuels.”

Cependant, leurs remarques n’ont pas été très bien accueillies par The Visual Effects Society, qui a répondu: “Hier soir, en présentant l’Academy Award for Outstanding Visual Effects, les producteurs ont choisi de faire des effets visuels la punchline et ont suggéré que les mauvais effets visuels étaient à blâmer pour la mauvaise performance du film Cats.

“Les meilleurs effets visuels du monde ne compenseront pas une histoire mal racontée.

“Lors d’une soirée consacrée à honorer le travail d’artistes talentueux, il est extrêmement décevant que l’Académie ait fait des effets visuels le but d’une plaisanterie.

“Il a rabaissé la communauté mondiale de praticiens experts en effets visuels faisant un travail exceptionnel, stimulant et visuellement époustouflant pour réaliser la vision des cinéastes.

“Nos artistes, techniciens et innovateurs méritent le respect pour leurs contributions remarquables au divertissement filmé, et ne devraient pas être présentés comme le bouc émissaire bien trop commode en service pour rire.”

Le groupe a terminé sa déclaration en exhortant l’Académie à faire mieux à l’avenir pour «honorer correctement le métier des effets visuels».

