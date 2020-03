James Gunn a dû expliquer pourquoi le capitaine Marvel et Star-Lord ne se sont jamais rencontrés dans l’espace

L’année prochaine sur Disney +, Marvel commencera à demander What If…? Dans leur série animée qui imaginent à quoi ressembleraient des histoires familières si l’histoire s’était déroulée un peu différemment. “Et si Peggy Carter prenait le sérum de super soldat?” sera la question de l’épisode pilote.

Cependant, les fans de Marvel jouent à un jeu différent qui pourrait aussi bien s’appeler “How Come?” Et leur question clé ces derniers temps est «Comment se fait-il que le capitaine Marvel et les Gardiens de la Galaxie se soient croisés auparavant?» Pour ajouter au plaisir, le réalisateur James Gunn a répondu à la question.

James Gunn dit que l’univers est un grand endroit

Gunn, qui a écrit et réalisé les deux films des Gardiens de la Galaxie, est connu pour interagir directement avec les fans assez souvent sur les réseaux sociaux. Récemment sur ses histoires Instagram, Gunn a déclaré: «J’ai juste mangé beaucoup trop de fromage. Des questions?” Un fan a posé la question qui fait l’objet de cet article. Gunn répondit,

«Il y a des sextillions d’êtres vivants dans l’univers. Il est peu probable qu’ils se soient rencontrés. »

En d’autres termes, c’est comme avoir deux personnes de New York et se demander pourquoi elles ne se sont jamais rencontrées. New York compte 8,6 millions d’habitants. La grande majorité des gens y vivent sans jamais rencontrer de personne en particulier. La population de Dayton, Ohio est d’environ 140 000 habitants, et la plupart des habitants de cette ville relativement petite ne se rencontrent pas non plus. Ce n’est pas Cheers “Où tout le monde connaît votre nom.”

Les fans de Reddit pourraient se rapporter à cette question idiote, avec une personne disant: “Pas de blague, j’étais au Maple Leaf à Londres (pub canadien), en train de parler à quelqu’un au bar, et elle a dit” Oh tu es de [province]? Savez-vous [name]? “

Les fans repoussent de manière ludique

D’un autre côté, certains fans pensaient que l’idée de la rencontre entre Captain Marvel et les Gardiens n’était pas si farfelue. Un a répondu: «Eh bien, c’est légèrement différent. Elle est une sorte d’être puissant, en supposant qu’ils gardent un œil sur les allées et venues de divers univers, et ainsi de suite, il ne serait pas difficile de dire qu’ils auraient peut-être dû entendre parler d’elle. “

Le fan fait valoir que les fans ne posent pas de questions sur les joes moyens, ils posent des questions sur les croisements de super-héros. Il n’y en a pas des sextillions. Et pour être juste, ce que les fans demandent probablement, c’est: “Verrons-nous jamais les Gardiens et le capitaine Marvel à nouveau?”

Ils n’avaient pas beaucoup d’interaction dans Endgame, mais un échange entre Rocket et Carol indique en fait la logique que Gunn utilise. Quand Rocket lui fait peur de ne pas en faire assez, elle répond “Écoutez, furface – je couvre beaucoup de territoire. Les choses qui se produisent sur Terre se produisent partout, sur des milliers de planètes. » Rocket a concédé le point.

Que fait James Gunn en plus de répondre aux questions des fans?

En ce moment, Gunn travaille sur The Suicide Squad, le deuxième film avec cette équipe de super-méchants. Il a probablement des conversations intéressantes avec DC maintenant que le film solo de Harley Quinn Birds of Prey s’est ouvert à des chiffres décevants. Ce n’est pas un échec, mais ce n’est pas le coup que fut le premier Suicide Squad.

The Suicide Squad tourne avec une date de sortie prévue le 6 août 2021. Probablement après cela, Gunn se mettra au travail sur le troisième film des Gardiens, qui a subi un revers lorsque Disney a renvoyé Gunn en raison de tweets controversés de son passé. Disney a finalement cédé et a réengagé Gunn. Bien que Captain Marvel ne semble pas correspondre au troisième film des Gardiens, on ne peut s’empêcher de se demander si ce discours sur Captain Marvel lui donne des idées.

Comme l’a rapporté Digital Spy, Gunn a déclaré qu’il écrivait Guardians 3 et qu’il s’amusait le plus avec les histoires de Nebula et Rocket, mais il a ajouté: «Je pense également que nous avons de grandes choses à venir pour les autres, comme Quill et Mantis. Tous leurs arcs se déroulent sur les trois films, par opposition à seulement dans les films individuels. »