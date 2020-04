James Gunn explique l’origine des Infinity Stones et pourquoi Thanos était “ une complication supplémentaire ” pour lui dans “ Guardians of the Galaxy ”

L’écrivain, réalisateur et producteur James Gunn est peut-être mieux connu pour ses contributions à l’univers cinématographique Marvel. Il est à la tête de la franchise Guardians of the Galaxy, dont le troisième film à venir, qui n’a pas encore de date de sortie.

James Gunn lors de la projection du Gala européen de «Guardians of the Galaxy Vol. 2 ’à Londres le 24 avril 2017. | Daniel Leal-Olivas / . via .

Le premier film Marvel de Gunn, Guardians of the Galaxy, a joué un rôle important dans l’expansion du MCU dans son ensemble, ainsi que dans la préparation de nombreux films à venir. Voici ce qu’il a dit en avril 2020 sur les éléments difficiles à intégrer et ceux qui étaient étonnamment simples.

Le premier film a établi beaucoup d’éléments clés dans le MCU

Guardians of the Galaxy a été la première version du MCU à emmener le public en dehors du groupe central des Avengers. C’était un risque d’introduire un tout nouvel ensemble de personnages, chacun avec une histoire d’origine unique. Cependant, Gunn a réussi à le faire tout en divertissant le public.

Il a également jeté les bases d’une grande partie de la saga Infinity à venir. Mis à part la scène à mi-crédit des Avengers, ceci est l’introduction des spectateurs à Thanos. De plus, le collectionneur (qui était auparavant apparu dans la scène à mi-crédit de Thor: The Dark World) explique ce que sont les Infinity Stones.

Gunn dit que Marvel n’avait pas besoin de beaucoup de lui

La SEULE chose que Marvel m’a demandé d’inclure était un camée de Thanos et a dit que je pourrais peut-être créer une origine pour les Infinity Stones. À part cela, ils étaient prêts à tout et n’étaient pas prêts à gérer les personnages. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/zZtcXF2ftw

– James Gunn (@JamesGunn) 8 avril 2020

Le 7 avril 2020, Gunn a participé à une fête de surveillance en quarantaine pour les Gardiens de la Galaxie. Il a utilisé son compte Twitter pour partager ses idées et répondre aux questions des fans tout en regardant le film. L’écrivain-réalisateur a parlé un peu de l’avenir, mais s’est surtout concentré sur la révélation de ce qui était inconnu dans le film original.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait mentionné Celestials (des êtres qui sont entrés en jeu dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 et qui le seront à nouveau dans The Eternals) parce que c’était requis de Marvel, Gunn a déclaré: «La SEULE chose que Marvel m’a demandé d’inclure était un Thanos camée et a dit que je pourrais peut-être créer une origine pour les Infinity Stones. À part ça, ils étaient prêts à tout et n’étaient pas prêts à gérer les personnages. »

Pourquoi les méchants étaient «la partie la plus difficile» du montage

Alors que Ronan est le méchant principal de GoTG, ses liens avec Thanos sont rapidement expliqués. Avec les liens de ce dernier avec Nebula et Gamora, cela a fait beaucoup d’éléments que Gunn a dû inclure tout en permettant à son film de se tenir seul.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était ravi de présenter Thanos dans son film, Gunn a répondu: «C’était une complication supplémentaire qui a rendu l’histoire beaucoup plus difficile à raconter. Les relations entre les méchants étaient trop complexes pour le public et étaient de loin la chose la plus difficile à gérer lors du montage. »

L’intrigue Infinity Stones

Les fans savent maintenant que Thanos et les Infinity Stones sont inextricablement liés. Mais à l’époque, il était difficile de savoir exactement ce que cela signifierait pour les futures entrées MCU. Un fan a demandé à Gunn comment il se sentait d’avoir la «grande responsabilité» de présenter l’intrigue. Le créateur a répondu: “Nous ne savions pas à l’époque que cela allait être aussi important qu’au final.”

En fait, ce n’était pas du tout quelque chose dont il avait besoin pour consulter le chef honchos de Marvel. “Je viens de me réconcilier”, a déclaré Gunn à un fan qui a demandé si les cadres avaient pesé sur son histoire d’origine ou s’il avait fait tout le gros du travail lui-même.