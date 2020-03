James Kennedy de Vanderpump Rules déclare qu’il est neuf mois de sobriété après l’incident de textos de Raquel

“Règles de Vanderpump” les téléspectateurs ont vu James Kennedy rage contre petite amie Raquel Leviss dans une série de vils SMS – mais il jure qu’il est une personne différente depuis le tournage du nouvel épisode de mardi.

Apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct” Après la diffusion de l’émission, Kennedy a déclaré qu’il avait tenu sa promesse d’arrêter de boire, après qu’un comportement vraiment dérangeant avait alarmé son autre moitié.

Au cas où vous l’auriez manqué, après s’être saoulée et avoir laissé son téléphone dans son sac à main, Raquel s’est réveillée avec “un million de SMS” de James dans lesquels il la traitait de “putain” et “salope”, a déclaré qu’il la détestait et menaçait de rompre avec elle. Au début, il lui a reproché de lui faire boire davantage en étant MIA, puis a dit que ce n’était que son «ton» anglais avant de finalement lui lancer un ultimatum: arrêter de boire ou c’est fini.

Dire qu’il était temps de prendre la situation “au sérieux”, il a convenu qu’il ne boirait plus et irait également aux réunions d’Al-Anon avec elle.

Après avoir montré un clip de l’épisode sur “WWHL”, a déclaré Kennedy Andy Cohen il “devenait sobre pendant neuf mois”, ajoutant qu’il n’avait “pas bu un verre depuis près de neuf mois et je me sens complètement différent de ce que je regardais ici”.

“Je suis allé à des réunions des AA et des trucs depuis et j’ai vraiment pris ma vie en main et j’ai essayé de la changer pour le mieux et de changer notre relation pour le mieux”, a-t-il poursuivi. “Je sais que je devrais faire ça pour moi, mais je le fais aussi pour ma relation avec Raquel.”

Cohen l’a appelé pour avoir fumé de l’alcool dans le passé après avoir dit qu’il ne buvait plus, mais Kennedy était catégorique, ce n’était pas le cas cette fois.

“J’ai déjà caché ça avant et j’ai déjà menti à ce sujet”, a-t-il admis. “Cette fois, je ne me mens pas à ce sujet et c’est incroyable. Finalement, les gens verront aussi.”

Après que “Vanderpump Rules” a été diffusé mardi, Leviss est allé sur Instagram pour parler de l’épisode “émotionnel”.

“J’ai déchiré en le regardant en arrière, voyant le moment exact où notre relation a pris une tournure positive”, a-t-elle écrit, partageant une photo d’elle et de James. “Je ne tolère plus ce comportement et la décision de James de prendre sa sobriété au sérieux signifie le monde absolu pour moi. Si fier de toi.”