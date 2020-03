James Lipton Dead: Inside the Actors Studio Creator avait 93 ans

James Lipton est décédé à 93 ans, selon TMZ.

L’hôte emblématique de “Inside the Actors Studio” serait décédé paisiblement chez lui lundi matin. “Il y a tellement d’histoires de James Lipton mais je suis sûr qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui comme quelqu’un qui aimait ce qu’il faisait et avait un immense respect pour toutes les personnes avec lesquelles il travaillait”, a déclaré sa femme, Kedakai Turner, dans un communiqué suivant sa mort.

Lipton a accueilli son émission, “Inside the Actors Studio”, pendant 22 saisons avant de finalement prendre sa retraite en 2018 – le programme, cependant, continue avec une variété d’hôtes.

La personnalité de la télévision a interviewé des sommités telles que Robert De Niro, Halle Berry, Gwyneth Paltrow, Al Pacino, Jeff Bridges, Morgan Freeman, Faye Dunaway, Betty White, Whoopi Goldberg et de nombreux autres maîtres de leur artisanat pour son émission.

Lipton a également eu des crédits de comédien et d’écrivain TV et a été doyen émérite de l’Actors Studio Drama School de l’Université Pace pendant plusieurs années à New York.