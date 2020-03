James McAvoy fait un don de 270 000 £ pour aider les médecins dans un coronavirus

2020-03-29 20:00:05

James McAvoy a fait don de 275 000 £ pour aider à acheter un équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de première ligne du NHS qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

La star de “ X-Men ” est allée sur Instagram dimanche (29.03.20) pour révéler qu’il a fait un don à une campagne de financement participatif intitulée # Masks4NHSHeroes, qui recueille des fonds pour fournir au personnel médical du National Health Service (NHS) les masques et d’autres équipements de protection dont ils ont besoin pour soigner ceux qui souffrent de la maladie.

Dans une vidéo exhortant les autres à faire un don à la cause, il a expliqué: “Bonjour, je suis James McAvoy et je suis ici pour vous parler d’un appel appelé Masks For Heroes. Nous avons tous entendu des histoires de médecins et d’infirmières devant acheter leur propre équipement de protection individuelle sur Internet ou dans des magasins de bricolage, et les produits ne sont pas assez bons, et franchement, cette situation n’est pas non plus.

“Non seulement cela expose les médecins et les infirmières au risque de contracter eux-mêmes le COVID-19, mais cela les expose à un risque plus élevé de le transmettre à leurs patients ou à la famille de leurs patients et de leur donner du COVID-19. Cette situation est vraiment urgent et le temps presse, mais il y a une pénurie mondiale d’EPI. ”

James, 40 ans, a ensuite insisté sur le fait que l’appel Masks For Heroes rassemblait des “équipements vérifiés” auprès de “vendeurs internationaux”, et a déclaré que l’argent donné à la cause “sauverait des vies”.

Il a ajouté: “Alors qu’ont fait Masks For Heroes? Ils ont trouvé un moyen de fournir plus d’équipement de protection individuelle au personnel de première ligne du NHS en utilisant des vendeurs internationaux vendant du matériel vérifié CE et EN. Maintenant, c’est important parce que c’est la bonne chose, c’est la Cela signifie des masques, une protection oculaire, des gants, des blouses chirurgicales, et ils peuvent tout obtenir ici par fret aérien en une semaine.

“Cela signifie que l’argent donné aujourd’hui sauvera des vies, c’est aussi simple que cela. Maintenant, le gouvernement essaie mais ils sont dépassés et le NHS a besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir. Alors aidez-nous, aidez le gouvernement à aider le NHS à sauver des vies. C’est aussi simple que cela. ”

L’appel à l’action de James intervient alors que le Royaume-Uni a signalé près de 20 000 cas de coronavirus, et plus de 1 200 ont perdu la vie à cause de la maladie.

