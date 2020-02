James Middleton présentera un nouveau documentaire sur les chiens

2020-02-25 09:30:06

James Middleton présentera un nouveau documentaire sur la façon dont ses chiens de compagnie l’ont sauvé de la dépression.

James Middleton présentera un nouveau documentaire sur la façon dont ses chiens de compagnie l’ont sauvé de la dépression.

L’homme d’affaires de 32 ans – qui est le frère cadet de la duchesse de Cambridge – devrait apparemment apparaître dans une nouvelle émission intitulée “ James Middleton’s Super Dogs ”, sur laquelle il travaillera avec la société de production Fulwell 73.

Une source a déclaré à la chronique Bizarre TV du journal The Sun: “La santé mentale est un sujet très proche du cœur de James et de sa sœur, et il attribue à ses chiens l’aide de ses jours les plus sombres. L’émission le suivra en parlant à d’autres qui souffrez et regardez comment un chien peut affecter votre humeur et votre dépression. ”

James a neuf chiens – un Golden Retriever Mabel, un Labrador noir, deux Cocker Spaniels et cinq Black Spaniels appelés Rafa, Ella, Zulu, Inka et Luna – et a précédemment expliqué comment ils ont joué un “rôle vital” dans son rétablissement de dépression clinique.

Il a récemment déclaré: “Mes propres chiens ont joué un rôle essentiel dans ma guérison de la dépression clinique. À la lumière de cela, je veux célébrer le rôle important que jouent les chiens dans nos vies et l’amour inconditionnel et le soutien qu’ils nous apportent.”

James avait précédemment dit qu’il se sentait “coupable” d’être déprimé parce qu’il ne pensait pas qu’il avait le droit de ressentir cela comme il avait été élevé par une famille riche.

Il a dit à l’époque: “[Depression is] ce qui vous retient au lit, tandis que l’anxiété vous fait vous sentir coupable d’être là. Je me suis dit: “De quoi dois-je être déprimé?” J’ai eu tellement de chance avec mon éducation, j’avais tout ce que je voulais. Ce n’est pas que je voulais plus, mais il y avait quelque chose qui n’était pas toujours là … Et plus je l’ignorais, plus ça prenait le dessus. “

Mots clés: James Middleton, Duchesse Catherine

Retour au flux

.