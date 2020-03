James Middleton reporte son mariage en raison de la pandémie de Covid-19

2020-03-21 09:30:07

James Middleton et sa fiancée Alizee Thevenet ont suspendu leur projet de mariage en raison du coronavirus.

Le frère de 32 ans de la duchesse de Cambridge et sa fiancée Alizee Thevenet – qui s’est fiancée l’année dernière – avaient prévu de se marier dans sa France natale cet été mais ont reporté leurs noces dues au coronavirus.

Une source a déclaré à la rubrique Eden Confidential du Daily Mail: “C’est très triste, mais ce n’est tout simplement pas pratique de le retenir dans cette crise.

“La tenue d’un mariage AngloFrench est impossible dans les mois à venir et risque encore d’être difficile en été.

“Ils préféreraient attendre que tous leurs invités soient en mesure – et heureux – d’y assister.”

James et Alizee, 29 ans, se sont rencontrés pour la première fois au South Kensington Club, un club privé de santé et de bien-être à Londres, en 2018, quand Alizee a jailli sur son Cocker Spaniel, Ella.

Un ami a révélé à l’époque: “Après qu’Alizée soit retournée à sa table, James a demandé au serveur de lui donner une note disant:” Je ne fais jamais ça normalement, mais aimeriez-vous aller boire un verre avec moi? ” Il a également pris son onglet. Quelques semaines plus tard, ils sont sortis boire un verre ensemble. Ce n’est qu’après s’être rencontrés pour boire un verre qu’Alizée s’est rendu compte de qui il était – l’un de ses amis a dû lui dire. rencontré grâce à Ella. ”

James s’est séparé de Donna Air, 40 ans, en décembre 2017 après presque cinq ans ensemble.

Elle a dit à l’époque: “James et moi ne sommes plus un objet. Nous nous sommes séparés mais restons les meilleurs amis et le serons toujours.”

