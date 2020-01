James Norton: il n’y a pas de vérité derrière les rumeurs sur Bond

2020-01-26 17:00:03

James Norton dit qu’il n’y a “aucune vérité” derrière les rumeurs selon lesquelles il pourrait être le prochain James Bond, bien qu’il trouve la spéculation “assez flatteuse”.

James Norton dit qu’il n’y a “aucune vérité” derrière les rumeurs selon lesquelles il pourrait être le prochain James Bond.

L’acteur de 34 ans aurait récemment été le nouveau favori pour reprendre le rôle emblématique de 007 après le départ de Daniel Craig de la longue franchise de films après la sortie de “ No Time To Die ” en avril de cette année.

Mais James a abattu les rapports, disant que même s’il est “assez flatteur” d’entendre les rumeurs à son sujet, ce sont de “pure spéculation”.

Interrogé sur la possibilité qu’il s’attaque à l’espion suave, il a répondu: “C’est fou. Ce n’est pas réel. C’est spéculatif. Il n’y a pas de vérité derrière ça. À moins que les journalistes ne sachent plus que moi. C’est bizarre et assez flatteur d’être égal considéré dans ce monde, mais au-delà? Pure spéculation. ”

James insiste sur le fait qu’il “aime la franchise” et espère que la patronne Barbara Broccoli pourra continuer à rendre les films populaires “pertinents”.

Il a ajouté au magazine Culture du journal The Sunday Times: “J’adore la franchise et j’espère que Barbara Broccoli continuera à la rendre pertinente. Entrer au cœur du monde privé de Bond, par opposition aux monolignes, est déjà un progrès. Mais il y a plus à être fait, donc le casting futur dans tous les rôles va être important. Je ne sais pas comment vous faites ça, parce que je ne suis pas Barbara Broccoli. ”

La star de “ Little Women ” aurait été en pourparlers pour le rôle plus tôt ce mois-ci, quand il aurait été impliqué dans des réunions secrètes avec les producteurs de la franchise.

Une source a déclaré à l’époque: “De nombreuses réunions et lectures secrètes de scripts d’écureuil ont eu lieu à la fin de l’année dernière.

“James a toujours été dans le coup mais jusqu’à il y a quatre mois, il n’y avait pas de mouvements concrets.

“Les producteurs voulaient un Britannique et James tique toutes les cases – grand, attaché, en bonne forme physique et, bien sûr, il a fière allure dans une veste de dîner.

“James a tourné dans le nord de l’État de New York au cours des derniers mois, mais était récemment en fête, avec l’un de ses gangs disant ouvertement aux fêtards que son compagnon était le nouveau James Bond.

“Tout le monde espère que l’accord sera confirmé et signé, avec une annonce cet été.”

Pendant ce temps, la directrice du film, Barbara, a récemment déclaré qu’elle ne remanierait pas James Bond en tant que femme, mais n’a pas exclu la possibilité de changer la race du personnage.

Elle a dit: “Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est un homme. Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressée à prendre un personnage masculin et à faire jouer une femme. Je pense que les femmes sont beaucoup plus intéressantes que cela. “

Mots clés: James Norton, Barbara Broccoli, Daniel Craig

Retour au flux

.