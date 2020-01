James Van Der Beek dit que les règles ne seraient pas un problème si les hommes les obtenaient

James Van Der Beek dit que les règles ne sont un problème que parce que les hommes n’en ont pas.

L’acteur fait partie de la campagne End Period Poverty, qui vise à fournir aux filles des familles à faible revenu des produits d’hygiène féminine.

“Une fille sur cinq manque des activités scolaires ou extrascolaires parce qu’elle n’a pas accès aux produits d’époque … c’est fou!” a-t-il déclaré vendredi à Sundance.

L’acteur a admis qu’en tant qu’homme, il “n’y avait pas pensé” jusqu’à ce qu’il soit approché pour être porte-parole.

“C’est l’un des problèmes auxquels je n’ai pas vraiment pensé, et quand j’en ai entendu parler, c’était une évidence”, a-t-il déclaré. “Je pensais juste ‘faisons simplement un peu de sensibilisation’. Et en attendant, donnez des serviettes aux filles qui en ont besoin.”

James, qui est père de quatre filles – Olivia, neuf ans, Annabel, six ans, Emilia, trois ans et Gwendolyn, qui aura 2 ans en juin, ainsi que le fils de sept ans Joshua – ont déclaré que les hommes cis ne s’inquiètent tout simplement pas sur les menstruations parce qu’elles n’ont pas à y faire face.

“Je le prends totalement pour acquis”, dit-il en riant. “Si cela arrivait aux hommes, ce ne serait pas un problème.”

Sur son compte Instagram, la star de “Dawson’s Creek” a annoncé que pour chaque visionnement, commentaire ou partage de la vidéo d’appel à l’action, jusqu’à 2 millions de dons de coussins seront versés aux filles dans le besoin.

“Alors … Papas. Rappelez-vous quand nous avons appris pour la première fois les périodes à l’école, et que tout le monde se tortillait et essayait de prétendre que ça ne se passait pas?

Alors … papas. Rappelez-vous quand nous avons appris pour la première fois les périodes à l’école, et que tout le monde se tortillait et essayait de faire comme si ça ne se passait pas? Il s’avère que cette approche peut avoir un effet néfaste sur nos filles. Alors, intensifions et éliminons la stigmatisation autour de cela. Des études montrent que la confiance de nombreuses jeunes filles dégringole au moment de leurs premières règles, mais que s’engager dans la vie de votre fille et traiter ses règles comme ce qui est normal et sain peut aider. Beaucoup. Comme ils ne peuvent pas manquer l’école et les activités parascolaires qu’ils aiment en raison du manque d’accès aux produits d’époque – ce qui arrive actuellement à 1 fille sur 5 DANS CE PAYS. Jamais vraiment pensé à ça? Moi non plus. Mais maintenant que nous savons, faisons quelque chose! Au cours du mois de janvier, pour chaque visionnage de la vidéo @always_brand et @walmart #EndPeriodPoverty DE LINK IN MY BIO, un don de pad sera fait aux filles dans le besoin jusqu’à 1 MILLION! Vous pouvez commenter ou étiqueter un père (ou un entraîneur, un enseignant, un administrateur ou un législateur ou n’importe quel gars que vous aimez), afin qu’ils puissent voir cette vidéo, et pour chaque commentaire ou partage de ce post, plus de blocs-notes seront donnés, jusqu’à la moitié un million de pads PLUS. Assurez-vous donc de cliquer sur le lien dans ma biographie pour regarder la vidéo et aussi pour obtenir des conseils (de professionnels) sur la façon de dialoguer avec votre fille sur ce sujet. Il est temps de normaliser ce qui est normal!

“Alors, intensifions et éliminons la stigmatisation autour de cela. Des études montrent que la confiance de nombreuses jeunes filles s’effondre au moment de leurs premières règles, mais que s’engager dans la vie de votre fille et traiter ses règles comme la chose normale et saine qui c’est peut aider. Beaucoup. “

Il a appelé les adeptes à étiqueter un père (ou un entraîneur, un enseignant, un administrateur ou un législateur ou tout gars que vous aimez): “Il est temps de normaliser ce qui est normal!”

