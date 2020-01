James Van Der Beek veut mettre fin à la pauvreté de la période

2020-01-13 19:00:05

James Van Der Beek contribue à mettre fin à la «pauvreté de la période» pour les adolescentes, en s’associant à la marque d’hygiène menstruelle Always pour lutter contre les coûts associés aux produits.

James Van Der Beek contribue à mettre fin à la «pauvreté de période» des adolescentes.

L’acteur de 42 ans s’est associé à la marque d’hygiène menstruelle Always pour aider à faire face aux coûts associés aux produits menstruels, après qu’il a été révélé qu’un adolescent sur cinq aux États-Unis a manqué l’école parce qu’il n’a pas accès aux services appropriés. produits menstruels.

James – père de quatre filles, Olivia, neuf ans, Annabel Leah, cinq ans, Emilia, trois ans et Gwendolyn, 16 mois, ainsi que son fils de sept ans Joshua – aideront à promouvoir la campagne Always ‘#EndPeriodPoverty, qui le verra faire un don à la cause pour fournir aux filles les produits nécessaires pour faire face à leurs règles.

Dans un communiqué de presse, James a déclaré: «En tant que père de quatre filles et d’un fils, je voulais sensibiliser à un problème auquel la plupart des hommes pensent rarement et inspirer d’autres pères à jouer un rôle actif dans la lutte contre ce phénomène. dans nos propres communautés, et les effets sont de grande envergure. Aucun enfant ne devrait avoir à passer à côté d’activités cruciales de l’enfance parce qu’il n’a pas accès à des produits d’époque.

“Quand j’étais jeune, les activités extrascolaires comme le théâtre m’ont non seulement donné un débouché, mais elles m’ont sauvé la vie. susciter des conversations et aider à accroître l’accès aux produits d’époque afin que les filles puissent rester impliquées dans les activités de renforcement de la confiance qu’elles aiment sans crainte ni honte inutile. Rejoignez-nous et ensemble, nous pouvons avoir un grand impact. ”

Et James a également parlé à Page Six de son implication dans le projet, où il a admis qu’il utiliserait ses connaissances de la campagne pour aider ses filles – qu’il a toutes avec sa femme Kimberly – à l’avenir.

Il a déclaré au point de vente: “J’ai été vraiment impressionné qu’ils aient demandé à un homme de participer à cette campagne … Je suis un type stupide, je ne connaissais pas une fille sur cinq face à la” pauvreté de l’époque “aux États-Unis. Cette me prépare pour mes filles à 1 000% … pour me mettre dans le scénario où je devrais manquer la pratique ou l’école à cause de quelque chose qui se produit naturellement est fou. ”

Dans le cadre de la campagne, Always fait don d’un mois de fournitures de serviettes hygiéniques aux filles dans le besoin, avec un total pouvant atteindre un demi-million de serviettes hygiéniques.

