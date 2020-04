James Woods se moque d’Alyssa Milano pour son PSA “ N’achetez pas d’armes ”

James Woods claqué Alyssa Milano après avoir affiché un message d’intérêt public pour que les gens évitent de stocker des armes à feu pendant la pandémie de coronavirus comme mesure préventive pour la sécurité publique.

“Les Américains ont acheté plus de 2 millions d’armes à feu en mars 2020, plus d’un million de plus qu’à la même période l’année dernière”, a déclaré jeudi l’actrice de 47 ans, sous-titrant une vidéo sur Twitter. “Nous devons nous protéger mutuellement en nous éloignant de la société et en nous lavant les mains et en ne mettant pas d’armes à feu dangereuses dans nos maisons.”

Woods, 72 ans, avait une vision légèrement différente de la question.

“Merci pour le rappel”, a-t-il écrit en retweetant le post de Milano. “Lorsque le pillage commence, soyez toujours prêt. Achetez plus de munitions!”

Merci pour le rappel. Lorsque le pillage commence, soyez toujours prêt. Achetez plus de munitions! https://t.co/ZJQBTzhLNz

– James Woods (@RealJamesWoods) 9 avril 2020

Lors de son annonce, Milano a expliqué pourquoi elle pensait que la thésaurisation d’armes en un temps sans précédent pourrait avoir des effets désastreux.

“Je vois des rapports dans tout le pays d’Américains réagir à l’épidémie de coronavirus en achetant des armes et des munitions, et je sais que nous avons tous peur et que nous sommes stressés en ces temps vraiment incertains”, a-t-elle commencé. “Mais c’est exactement pourquoi le stockage d’armes pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre propre sécurité personnelle et celle de notre entourage.”

“Vous savez, les armes que les gens achètent aujourd’hui pourraient finir par être utilisées dans les ménages, les écoles, les églises, les bars et dans nos rues à l’avenir”, a-t-elle ajouté.

Oui. Nous sommes un ménage à deux armes. Ce n’est pas une nouvelle nouvelle. Je crois au 2e amendement. Je suis également d’accord avec 90% des Américains qui veulent des lois plus strictes sur les armes à feu. Et je pense qu’il devrait être impossible pour certaines personnes de mettre la main sur certaines armes. Assez logique. 🤷🏻‍♀️ https://t.co/cI1XC3CstM

– Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 12 septembre 2019

Il convient de noter que Milano a admis avoir des armes à feu chez elle.

“Oui. Nous sommes un ménage à deux armes à feu. Ce n’est pas une nouvelle nouvelle”, a-t-elle tweeté le 11 septembre 2019. “Je crois au 2e amendement. Je suis également d’accord avec 90% des Américains qui veulent des lois plus strictes sur les armes à feu. Et je croient qu’il devrait être impossible pour certaines personnes de mettre la main sur certaines armes. Des trucs assez logiques. “

Pendant ce temps, Woods avait son deux cents à ajouter après que Milano se soit récemment retrouvé sur Twitter avec Rose McGowan, qui a qualifié la star de “Who’s the Boss” de “fraude” pour avoir soutenu Joe Biden après avoir été récemment accusé d’agression sexuelle.

“J’ai été la cible d’une campagne de diffamation totalement sans fondement”, a-t-il répondu lundi au message de McGowan. “En t’écoutant, deux hypocrites, ça me fait vomir.”

J’ai été la cible d’une campagne de dénigrement totalement sans fondement. En vous écoutant, deux hypocrites, caquetez, ça me fait vomir. https://t.co/jVAJn2HLkq

– James Woods (@RealJamesWoods) 7 avril 2020

