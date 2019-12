Jamie de Sam Heughan surpris en train de se blottir contre quelqu'un d'autre que Claire

Jamie Fraser (Sam Heughan) de l'Outlander vient peut-être de se trouver un nouvel ami. Des photos promotionnelles pour la saison à venir montrent Jamie se faire un peu câlin avec un nouveau membre du clan Fraser – et c'est complètement adorable. Bien que Jamie ne se blottisse pas avec Claire (Caitriona Balfe), les fans n'ont absolument rien à craindre.

Le casting de la saison 5 d'Outlander | Photo de Michael Kovac / . pour STARZ

Jamie câlins avec Adso

La photo en question montre Jamie super mignon avec un petit

chaton, que les lecteurs connaissent sous le nom d'Adso.

Le chat devrait faire sa grande apparition dans la saison 5 d'Outlander, qui est largement basée sur

Le roman de Diana Gabaldon, The Fiery Cross.

Selon la télévision

Line, Jamie donne à Claire le chaton en cadeau, mais on ne sait pas si cela

est de savoir comment les choses vont se dérouler sur le spectacle.

Quoi qu'il arrive, nous avons hâte de voir Jamie et Adso dans

action. Je veux dire, regardez comme ils sont adorables sur la photo!

Comme les fans des livres le savent bien, Adso devient un pilier de Fraser’s Ridge après son introduction dans The Fiery Cross. Avec Jamie et Claire établissant leurs racines sur Fraser’s Ridge la saison prochaine, Adso paiera probablement une grande partie de la propriété familiale.

Que nous réserve la saison 5 d’Outlander?

Le casting et l'équipe ont été assez ouverts sur le prochain

saison d'Outlander. Nous savons que

la famille sera un thème majeur alors que Jamie et Claire continuent de bâtir une communauté

en Caroline du Nord, mais une partie de cette fidélité familiale sera testée dès

le début.

À la fin de la saison 4, Jamie a reçu des ordres du gouverneur de la Caroline du Nord pour retrouver un groupe rebelle dirigé par son parrain, Murtagh (Duncan Lacroix). La demande est délicate pour Jamie, qui est évidemment fidèle à Murtagh mais ne veut pas faire basculer le bateau avec le gouverneur.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, Murtagh et tante

Jocasta (Maria Doyle Kennedy) s'est connectée la saison dernière, et les photos promo semblent

pour suggérer qu'elle s'implique également dans la milice.

Nous ne savons pas comment les choses vont bouger entre Jamie et

Murtagh, mais les enjeux sont élevés avec sa famille dans la balance.

Le producteur "Outlander" parle de la nouvelle saison

Outre les images promotionnelles, les producteurs ont récemment

a publié une bande-annonce pour la saison 5 d'Outlander.

La bande-annonce a beaucoup aidé les fans à gérer ce qui a été long

Droughtlander et nous a offert un bon aperçu de ce qui nous attend.

Avant les célébrations du Nouvel An, les producteurs ont également révélé ce

le générique d'ouverture ressemblera à la saison 5, et nous avons hâte de voir ce que

la nouvelle saison nous attend.

Bien que nous soyons encore à quelques mois de la première, le producteur exécutif d'Outlander Matthew B. Roberts a récemment dévoilé ce que Jamie et Claire préparent cette saison.

Sans donner trop de détails, Roberts a révélé que

le nouveau directeur de l’emplacement de l’émission a fait un travail incroyable

comme la Caroline du Nord. Il a également taquiné que les fans pourraient voir plus de tante

Le domaine de Jocasta, qui est une nouvelle super excitante.

"Si nous allons au domaine (de Jocasta) et que nous filmons là-bas, je veux

chaque section de ce domaine … notre nouveau gestionnaire de sites est fantastique et sait

L'Ecosse bien, ”a partagé Roberts. "Il y vient avec des yeux frais et

nous avons vraiment trouvé quelques nouveaux endroits incroyables que je suis vraiment ravi de montrer au

Ventilateurs. À couper le souffle est le mot que j'ai utilisé la première fois que je l'ai vu. »

Quels scénarios seront présentés dans la saison 5?

Bien que les producteurs aient fait du bon travail en préparant le terrain pour

saison 5 d'Outlander, beaucoup de

de plus petits détails n'ont pas été révélés. Nous savons qu'il sera basé sur The Fiery Cross, mais exactement

les scènes feront leur apparition dans le jeu sont à deviner.

Jusqu'à ce que nous obtenions une confirmation officielle, certains fans espèrent

que la saison à venir comprend une discussion sur la contraception qui était

présenté dans le livre.

Dans The Fiery Cross, Roger (Richard Rankin) donne à Brianna (Sophie Skelton) un petit bouquet de fleurs. Jamie voit cela comme un geste romantique, mais il s'avère que les fleurs sont des herbes qui peuvent fonctionner comme un contraceptif naturel.

Après avoir accueilli leur premier enfant la saison dernière (et tous les

drame qui est entré dans cela), Brianna ne cherche pas à agrandir sa famille à tout moment

bientôt. Cela donne à Claire l'occasion de discuter du problème avec Jamie,

qui est un peu en retard dans la médecine moderne.

La nouvelle saison d'Outlander

devrait être diffusé le 16 février sur Starz.